Salerno, e in particolare il quartiere di Mercatello, ancora sotto choc per la morte improvvisa di Fabrizio Concilio.

Il titolare dell’antica macelleria omonima, conosciuta anche come “Il boss della bistecca“, nella zona orientale della città, è stato stroncato da un malore fulminante, mentre si allenava in una palestra di Salerno, ieri pomeriggio.

Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita: per il 44enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, anche i carabinieri con il medico legale, per gli accertamenti del caso.

messaggio di cordoglio è stato inviato ai familiari dalla società di pallanuoto Circolo Nautico Salerno, attraverso un post pubblicato sui social: “Il Presidente, il Consiglio direttivo, tutti gli Atleti e le loro famiglie si uniscono al profondo dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Fabrizio Concilio, titolare della Macelleria Concilio meglio conosciuta come il boss della bistecca, amico e sostenitore dalla nascita del progetto CNS YOUNG del Circolo Nautico Salerno come Partner e Sponsor.