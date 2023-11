Sabato 2 dicembre Salerno ospita un importante evento della ricerca scientifica in oncologia, un evento aperto a tutti, durante il quale sarà possibile conoscere e capire l’evoluzione delle cure e le nuove prospettive per i pazienti. Alle ore 17 presso il Mediterranea Hotel & Convention Center di via Clark si svolge la XVIII edizione del Premio alla Ricerca Scientifica in campo oncologico “in ricordo di Amanda Bough”, conferito dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro – sezione di Salerno “Luana Basile”.

A ricevere il premio, Lucia Del Mastro, professoressa ordinaria di Oncologia medica all’Università di Genova e direttrice della Scuola di Specializzazione di Oncologia medica presso lo stesso ateneo, che terrà un intervento sul ruolo della ricerca e l’impatto sulla vita dei malati. Nella stessa occasione, l’Associazione Angela Serra di Salerno conferirà anche il Riconoscimento all’impegno sociale in campo oncologico in ricordo di Marta Cristino, come sempre “a sorpresa” e come sempre con grandissima emozione.

“La professoressa Del Mastro ha dedicato la sua vita di ricercatrice alla lotta ai tumori al seno – sottolinea Massimo Federico, Presidente dell’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro -. Il suo lavoro si è concentrato su un aspetto particolarmente delicato, cioè la possibilità per le giovani donne di preservare la propria fertilità durante la chemioterapia”.

“Con la professoressa Del Mastro – dice Arturo Iannelli, responsabile dell’Associazione Angela Serra di Salerno – premiamo una grande ricercatrice che tra l’altro è originaria dei nostri luoghi e in particolare del Cilento, ulteriore elemento che rende il 2 dicembre un vero evento per il territorio. Da sempre uno degli obiettivi dell’Angela Serra è quello di condividere e rendere accessibili alla cittadinanza le ultime scoperte in campo medico-scientifico, attraverso le relazioni di illustri medici e scienziati ”.

Sono stati invitati al Premio alla Ricerca Scientifica in campo oncologico “in ricordo di Amanda Bough” il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia di Salerno Francesco Alfieri, il Direttore dell’AOU “OO RR San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, il Direttore generale dell’Asl di Salerno Gennaro Sosto, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito.

L’evento sarà moderato dal giornalista Lazzaro Romano.