di Erika Noschese

Procede spedito il lavoro dell’amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, per il capodanno in piazza della Libertà, come annunciato dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante l’inaugurazione della 18ª edizione di luci d’artista. I tecnici dell’Agenzia Anni ‘60 produzioni hanno effettuato un primo sopralluogo nella mattinata di ieri in piazza, per un primo approccio rispetto all’organizzazione, individuare vie di fuga, accessi secondari e così via. Secondo step necessario il piano sicurezza che dovrà essere il più dettagliato possibile tenendo conto anche dell’attuale situazione a livello nazionale e dunque si parla anche di un piano terrorismo che dovrà essere messo a punto. L’obiettivo è fare in modo che dalla Questura e la Prefettura arrivi l’ok definitivo nel più breve tempo possibile. Ad occuparsi del piano sicurezza la Kls già nota a Salerno in quanto tra i protagonisti di Luci d’Artista soprattutto nel periodo della pandemia quando era necessario garantire ingressi contingenti nei punti strategici come la Villa Comunale. Ieri mattina il primo incontro ufficiale a Palazzo di Città mentre un secondo dovrebbe tenersi già questa mattina per entrare nel vivo della organizzazione. Non dovrebbero esserci grosse novità per quanto riguarda l’artista che si esibirà la sera del 31 dicembre per accompagnare i salernitani verso il nuovo anno. La parola definitiva spetta alla regione Campania che ha già annunciato la volontà di finanziare l’intero intervento considerata l’impossibilità del Comune di procedere economicamente ad un appuntamento di tale portata. Tra i nomi che stanno circolando in queste ore i Pooh e Gigi D’Alessio, quest’ultimo particolarmente benvoluto e apprezzato in città ma sono tanti i salernitani che chiedono la presenza di Rocco Hunt, artista salernitano con una carriera di successo alle spalle dopo la sua partecipazione a Sanremo. Chiaramente sono tanti gli aspetti da definire a partire dal cachet richiesto dall’agenzia per l’artista ma, fanno sapere da Palazzo di Città, tutto dovrebbe essere annunciato a breve.