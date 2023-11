Di Marco Visconti

Domenica 26 novembre, in occasione della 13esima giornata di campionato di serie D girone G contro il Flaminia Civitacastellana, il presidente Felice Romano ha fornito un donativo economico alle sorelle Santonastasio. Il motivo di questo gesto virtuoso da parte del presidente Romano è nato dal fatto che le sorelle Santoanastasio si sono sentite abbandonate dalle istituzioni, non avendo ottenuto aiuti efficaci di natura economica, dopo la triste vicenda che le ha viste coinvolte. Alcuni presenti allo stadio hanno scelto di farsi un segno rosso sul volto, così da ricordare tutte quelle donne vittime di violenza, e inoltre Romano ha pensato di far donare delle rose alle tifose del San Marzano Calcio che sono state presenti allo stadio. «Questa iniziativa, precisa Romano, era sorta con l’ex sindaco Carmela Zuottolo e la sua amministrazione, però sappiamo com’è andata la vicenda…».

Continua, «ho fatto un gesto che è partito dal cuore per Brigida e Maria. Quando è successo la triste vicenda alle 2 donne, io non c’ero, ero in America, ma quando sono ritornato ho voluto fare qualcosa per loro, di dare il 30% del nostro incasso. Sollecito le donne vittime di violenza a essere forti e denunciare subito ciò che a loro accade». Il San Marzano Calcio vince 4 a 1 contro il Flaminia Civitacastellana presso lo stadio di Palma Campania. «Oggi è stata una bellissima giornata, sottolinea Romano, per la nostra squadra. Complimenti al mister, i nostri giocatori e a tutti i tifosi che ci seguono e credono nella nostra storia».