L’aula consiliare del Comune di Roccadaspide era gremita per l’incontro politico intitolato <>, organizzato dal Coordinamento di Forza Italia “Valle del Calore – Alburni”.

Moderati dal sindaco di Roscigno e coordinatore di Forza Italia “Valle del Calore-Alburni” Pino Palmieri, sono intervenuti il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti Tullio Ferrante, le eurodeputate Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi, Davide Pazzanese, coordinatore Forza Italia Giovani “Valle del Calore-Alburni”, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto e l’eurodeputato, nonché coordinatore di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

In agenda la sanità, le infrastrutture e le politiche sociali e giovanili nel territorio cilentano, provinciale e regionale.

<>

<>.

<< È nato un gruppo di amministratori locali che condividono un percorso politico e vogliono essere una novità in positivo su un territorio consumato in negativo da una gestione medioevale>>, è la dichiarazione del coordinatore di Forza Italia “Valle del Calore-Alburni” Pino Palmieri