di Erika Noschese

«Resto tranquillamente al mio posto e continuerò a lavorare ancora di più per la nostra città con “responsabilità, compostezza e soprattutto con professionalità e capacità”». Così il consigliere di maggioranza nonchè presidente della commissione Bilancio Fabio Polverino in merito al rimpasto in giunta che lo vedeva, anche solo per una logica di competenza, degno sostituto dell’assessore Paola Adinolfi che ha rassegnato le dimissioni indieme al collega Michele Brigante proprio per permettere alla maggioranza Napoli di formare una giunta politica. «Durante queste ultime settimane e giorni si sono susseguite voci, indiscrezioni e ragionamenti politici che vedevano un mio diverso ruolo all’interno dell’Amministrazione con un possibile ingresso in Giunta.

Tante sono state le chiamate, i messaggi e le attestazioni di stima che mi sono pervenute da amici e concittadini e che avevano tutte un unico denominatore, quello della fiducia verso la mia persona con l’incoraggiamento a fare sempre meglio – ha dichiarato il consigliere Polverino attraverso i suoi canali social – Ringrazio gli Assessori uscenti Paola Adinolfi e Michele Brigante per il lavoro svolto e con cui ho avuto fin dal primo istante un rapporto sincero, fattivo e collaborativo. In particolare con la professoressa Adinolfi ho condiviso le tematiche di Bilancio dove abbiamo raggiunto importanti risultati (non scontati!) che ci hanno permesso di apportare un piano per mettere in sicurezza i conti, chiedendo e ottenendo al tavolo del MEF flessibilità e riconoscimento di quote parte di fondi mai concessi prima. Nei prossimi mesi presenterò diverse novità e nuove proposte per la nostra città nate dal confronto quotidiano con i cittadini e che avranno al centro i giovani, l’innovazione, i quartieri, il commercio, gli eventi».