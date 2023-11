Primo fine settimana di successo per la diciottesima edizione di Luci d’Artista. Dopo l’inaugurazione di venerdì scorso, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel fine settimana appena trascorso hanno raggiunto il capoluogo di provincia alcuni autobus provenienti da altre città limitrofe per ammirare le luminarie. Bene la presenza anche in termini di strutture alberghiere ed extralberghiere molte delle quali hanno fatto registrare il quasi sold out. Molto meglio le previsioni per la prossima settimana: analizzando i siti di prenotazioni, infatti, sono davvero poche le camere disponibili, soprattutto nelle strutture vicine al centro cittadino. Molti titolari di alberghi e bad and breakfast hanno anche deciso di abbassare i prezzi per invogliare le persone provenienti da fuori regione a restare a Salerno un fine settimanam, così da poter visitare altri luoghi della provincia, spostandosi con facilità.

Dati che fanno sorridere anche le associazioni di categoria che in questo periodo provano a cogliere l’occasione delle Luci d’Artista per far rivivere il commercio e dare uno slancio ad un settore ancora in forte difficoltà. Bene anche le attività ristorative e i bar che, complice le basse temperature, hanno potuto godere della presenza di molte persone, non solo per mangiare qualcosa al volo ma per una cena, magari in compagnia di amici e ammirare le luminarie dall’interno di un caldo locale. Come ampiamente annunciato non ci saranno le navette ma sono state incrementate le corse della metropolitana e l’amministrazione comunale ha già provveduto a regolare i sensi di marcia delle autovetture: in particolare, i bus turistici che hanno prenotato il parcheggio più vicino al porto, dovranno percorrere il viadotto Gatto e recarsi prima nei pressi della villa comunale (scuola Barra) far scendere i passeggeri e poi effettuare il percorso inverso rispetto al senso di marcia attuale (piazza Umberto I e via Lista in contro senso) fino ad arrivare nuovamente in via Ligea. Varrà dunque lo stesso dispositivo dello scorso anno con divieto di sosta e fermata in via Ligea, divieto di transito tra piazza Umberto e traversa Odierno, divieto di sosta e fermata in via Lista con senso unico di marcia. Intanto, nelle prossime ore si dovrà valutare anche la proposta avanzata diverse settimane fa dalle associazioni di categoria che hanno chiesto di far tornare i mercatini di Natale nella piazzetta dietro la sede della Provincia, provando però ad occupare una zona più ampia anche del lungomare cittadino così da essere ben visibili. Nel corso degli incontri a Palazzo di Città diverse le proposte avanzate e alcune potrebbero essere ufficializzate già la prossima settimana per dare ai commercianti la possibilità di organizzarsi in tempi brevi.