di Nino Petrone

Sarò breve. Giusto il tempo di dare una bella spinta al presidente. L’imprevisto successo su una Lazio tanto modesta da spingere Sarri ad una prospettiva di licenziamento vuol dire tante cose ,compresi un passo ed uno squillo di tromba da esperto bersagliere.

Ma in primis indica un preciso messaggio in elegante corsivo inglese a Iervolino: non badare a spese nella Campagna di gennaio. Tre grossi acquisti e il gioco è fatto. Dite che la faccio facile? No,tutt’altro. Dico solo che è possibile. Particolare importante, dimenticando la salvezza in extremis due stagioni fa.dove allenatore e squadra non ebbero alcun merito perché fu il Cagliari a suicidarsi, incapaci di segnare un gol contro il già retrocesso Venezia. Alcuni sostengono che le manovre invernali sono inutili ma la storia li smentisce, spesso hanno capovolto situazioni disperate.

Lo sottolinea senza problemi persino il sottoscritto che ha dato i granata per spacciati già dopo la sconfitta di Empoli. Ripeto con estrema sincerità di non essere anche un bravo matematico come i colleghi Setta, De Martino e Sica che nel loro scavare da poliziesche talpe ci hanno precisato che almeno per ora la quota salvezza non é più a 35 ma a 32. E dunque, dieci vittorie sono agevolmente realizzabili.

Tanto meglio se ci scappa pure qualche pareggio.Repetita juvant, sempre che i rinforzi siano quelli giusti, non giovani promesse ma elementi pronti all’azione. E amen.

Quanto a Inzaghi, l’inesorabile storia afferma categoricamente che è fresco reduce da quattro calvari, ma la Signora Storia è nella storia, scusate il bisticcio, anche perché onestamente capace di smentire se stessa. Il resto va da sé, i tifosi sono da 10+ e Candreva è da Nazionale. Vi saluto sulle note dell’Internazionale. Augh.