di Erika Noschese

Autotassarsi per far vivere il quartiere nel periodo natalizio. È quanto hanno deciso di fare i commercianti di Torrione, circa 110 che hanno organizzato un ampio e ricco programma natalizio. A lanciare l’iniziativa Salvatore Clemente, titolare de U Scarpar, il calzolaio di via Florenzano. «Questa iniziativa è nata un po’ per caso, siamo stanchi di vedere il quartiere spento nel periodo di Natale, così ho parlato con alcuni colleghi della necessità di “inventarci” qualcosa per dare una sterzata al settore del commercio – ha detto Clemente – Molto banalmente ho realizzato un gruppo whatsapp e più se ne parlava più aumentavano le adesioni». Ad oggi sono circa 110 i commercianti della zona che hanno aderito per un totale di 45 eventi. «Non ci siamo imposti una somma da cacciare, ciascun titolare di attività commerciale ha realizzato l’evento secondo le proprie possibilità economiche, è un periodo duro per tutti noi e credo sia il caso di fare qualcosa di concreto». Gli eventi prenderanno il via il prossimo 3 dicembre quando presso la Yogurteria Sugeneris si terrà un laboratorio di cake design per bambini dai 5 ai 12 anni con attestato di partecipazione; il giorno successivo presso Palmieri Gioielleria sarà possibile vivere un’esperienza unica grazie all’Infinity, il braccialetto che sarà saldato al polso.

E ancora: il coro di Natale presso la Pasticceria Svizzera, la mostra di presepi realizzati a mano da Fan’s Shop, sconti su case vacanze, contest fotografici, tornei per gli amanti dei giochi, tombolata natalizia, tombolate per bambini, Babbo Natale di pop corn, musica live, sala giochi gratuita, solo per citarne alcuni. «Siamo uniti come categoria e come quartiere, abbiamo deciso di mettere a dispozione il nostro tempo, la nostra professionalità e i nostri locali per far divertire i bambini, per dare la possibilità ai loro genitori di acquistare e magari di approfittare dell’iniziativa per ottenere saldi, regali, sconti», ha aggiunto Salvatore Clemente.

E non mancherà il momento della special guest: il 16 dicembre, alle ore 12, presso Rebel Style di via Robertelli è prevista la presenza dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. L’iniziativa ha trovato pieno sostegno da parte dei commercianti che, magari anche solo per motivi di tempo, non hanno potuto partecipare e dei residenti della zona che da tempo chiedevano all’amministrazione comunale di rendere più vivo il quartiere di Torrione e più in generale la zona orientale nel periodo della manifestazione Luci d’Artista quando di solito il centro cittadino si popola di turisti e visitatori lasciando scoperte le zone periferiche. E per rendere ancora più magico il periodo, i titolari della attività commerciali hanno illuminato i loro negozi con le classiche luci natalizie per dare un ulteriore segnale all’amministrazione comunale e rendere il quartiere più vivo soprattutto nei fine settimana quando l’afflusso di persone sarà concentrato in zona centro.