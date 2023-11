di Marco De Martino

SALERNO – Subito dopo aver archiviato la prima sospirata vittoria in campionato, le attenzioni della Salernitaan e dei suoi tifosi erano tutte rivolte all’evoluzione della giornata per provare a rosicchiare punti alle dirette concorrenti alla salvezza. Ebbene la domenica per i granata è stata dolcissima, con tutte le compagini più vicine in classifica che hanno perso o pareggiato.

DOLCE DOMENICA Ad aprire il turno domenicale è stato il Cagliari che non è riuscito a conservare, contro il Monza, il vantaggio iniziale ottenuto grazie alla rete di Dossena facendosi rimontare nella ripresa dal gol brianzolo di Maric. La Salernitana ha così recuperato due punti sui sardi di Ranieri. Le gare del pomeriggio hanno addirittura riservato ancora più gioie per Candreva e compagni che hanno visto perdere l’Empoli, sconfitto con un pirotecnico 4-3 al Castellani proprio in extremis, grazie alla prodezza di Berardi a tempo scaduto. Stessa sorte per il Genoa, battuto a Frosinone per 2-1 a causa della rete in pieno recupero del difensore ciociaro Monterisi. Infine, nel match delle ore 18, l’Udinese si è arresa alla Roma con i giallorossi che sono riusciti ad avere le meglio nel finale grazie alle reti di Dybala e di Bove: 3-1 il risultato finale maturato all’Olimpico in favore degli uomini di Josè Mourinho. E così la Salernitana è riuscita a recuperare tre punti su Empoli, Udinese e Genoa, assottigliando a due le lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Il turno però non è finito qui: questa sera riflettori su Hellas Verona-Lecce, scontro diretto da cui la Salernitana potrebbe ulteriormente trarre vantaggio.

MERITATO RIPOSO Dopo il ritiro prepartita di Paestum ed il match contro la Lazio, la Salernitana si sta godendo le 48 ore di riposo concesse da Pippo Inzaghi: «Dovevamo allenarci lunedì ma ho concesso un giorno in più ai ragazzi perchè se lo sono meritati», ha spiegato in sala stampa il tecnico. Domani la ripresa per preparare la difficile trasferta di Firenze. Al Franchi i granata troveranno una Fiorentina ferita dal ko di San Siro con il Milan e vogliosa di riscatto. Inzaghi spera di recuperare almeno il bomber Dia, visto che per Tchaouna e Ochoa bisognerà aspettare almeno un altro paio di settimane. Da verificare le condizioni di Pirola.