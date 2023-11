di Erika Noschese

«Il mio appello alla tifoseria e alla città è di rimanere vicino alla Squadra perché avere la Salernitana in serie A è importante, non è facile quando si perde la massima serie ritornare; bisogna avere fiducia, grande compatezza perché solo due anni fa nessuno avrebbe immaginato di raggiungere la serie A ma bisogna combattere fino alla fine». A lanciare l’appello ai tifosi della Salernitana è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione di un incontro tenutosi ieri mattina in città durante il quale ha colto l’occasione per fare il punto della situazione sui lavori allo stadio Arechi e al Volpe, il campo che dovrebbe ospitare la struttura temporanea durante gli interventi di ammodernamento dell’Arechi. «Credo che sia stata trovata un’intesa con l’operatore commerciale che insiste nell’area del Volpe, la delocalizzazione si farà rapidamente e si libera tutta l’area attorno al Volpe dove sorgerà un campo da quindicimila spettatori che consentirà di fare i lavori all’Arechi in maniera rapida e intervenendo su tutto lo stadio, senza lavorare a pezzi che avrebbe comportato un allungamento di anni e anni. Credo che la situazione stia andando avanti in maniera positiva, tolto l’ostacolo di questo imprenditore che si occupa della vendita di manufatti che viene delocalizzata duecento metri più a sud e non abbiamo altri problemi. Stiamo lavorando per completare il progetto esecutivo dell’Arechi, poi partiremo con le gare», ha aggiunto il presidente di Palazzo Santa Lucia. Intanto, come già annunciato nei giorni scorsi, quest’anno il concerto di Capodanno si terrà in piazza della Libertà ma al momento non ci sono altre grandi novità da annunciare rispetto all’ultima sera dell’anno. «Siete abituati a campare con i soldi della Regione. È una bella cosa che intendiamo fare con l’amministrazione comunale. Quando abbiamo inaugurato piazza della Libertà avevamo in programma di fare qualche iniziativa di carattere turistico promozionale, è la prima e più grande opera di architettura contemporanea realizzata in Campania, era utile e necessario fare un lavoro di promozione. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo e può essere questa l’occasione per far conoscere a tutta l’Italia la più grande piazza sul Mare – ha aggiunto De Luca – I nostri fratelli triestini hanno tentato di fare un’operazione di marketing quando hanno messo sul loro sito la piazza ma i numeri non tornano, la nostra piazza è sul mare davvero mentre a Trieste è separata dal mare da sei corsie a scorrimento veloce. Ci farà piacere accogliere i nostri amici di Trieste che saranno qui il prossimo anno per un grande evento, faremo un gemellaggio con una città splendida e simile alla nostra. E a proposito delle navi da crociera che ancora arrivano in città, attraccando alla stazione Marittima ammette la necessità di avere più strutture alberghiere ed extralbergiere: «Salerno ha fatto il salto definitivo in termini di turismo, forse non siamo pronti a questo afflusso di turisti, dobbiamo creare altre strutture alberghiere ed extralberghiere ma abbiamo creato un’economia turistica dal nulla», ha infatti dichiarato.