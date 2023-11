Il lavoro passa dalla formazione. In una Campania in cui la disoccupazione di lungo corso, di chi un lavoro vero non l’ha mai avuto o l’ha perso in un’età in cui è quasi impossibile trovarne un altro e in cui negli ultimi anni non è rimasto che aggrapparsi al reddito di cittadinanza, si apre uno spiraglio, una possibilità, un’ipotesi per rimettersi in gioco. Ma per farlo è indispensabile accettare e affrontare la sfida della formazione, della riqualificazione professionale, del saper cogliere il nuovo che avanza.

Intendiamoci, i dati restano inclementi per la nostra regione e non da meno per la provincia di Salerno e anche per questo diventa fondamentale cogliere le occasioni che si prospettano con il programma GOL. Ecco di cosa si tratta: un percorso di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale, percorsi in rete con gli altri servizi territoriali (sociali, socio-sanitari, di conciliazione, educativi) nel caso di persone con disabilità o fragilità.

Nel 2022, secondo i dati forniti dall’Inps, è stato registrato un lieve miglioramento ma c’è ancora tanto da fare. Il tasso medio di occupazione nella regione è stato pari al 38,4% rispetto al 36% del 2021. Tuttavia il confronto con il resto del Paese non conforta: a livello nazionale il tasso di occupazione è pari al 52% e quindi in Campania registriamo un ritardo di 14 punti. Soprattutto preoccupano i giovani: nel 2022 i giovani non occupati e non in istruzione (NEET) nella regione Campania sono stati 287.459, pari al 17,1% del totale nazionale ed al 29,7% della popolazione regionale compresa tra i 15 e i 29 anni.

Ed è proprio in questa situazione di emergenza che i Gol e la sfida raccolta dalla Maqer Job diventano più di un’opportunità, un’occasione da non perdere.

La Maqer Job propone infatti non solo un articolato programma formativo a costo zero per chiunque dovesse aderire ma anche un BONUS di partecipazione fino a 300 euro. I corsi si terranno online per la maggioranza delle ore e solo per la parte rimanente in presenza. A completare il percorso formativo sono infine programmati stage presso le aziende.

Questi i corsi previsti: Analista programmatore, Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici, operatore all’assistenza educativa ai disabili, segretario-coordinatore amministrativo, operatore amministrativo contabile, addetto alla cura e pulizia di spazi e ambienti, tecnico di spedizione, trasporto e logistica, operatore dell’infanzia, competenze digitali di base, tecnico esperto per la direzione delle strutture ricettive alberghiere.

Ampia la platea dei beneficiari: lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegno al reddito, lavoratori fragili, working poor, persone disoccupate senza sostegni al reddito, giovani, donne, persone disoccupate da più di sei mesi. Il vincolo della disoccupazione non inferiore ai sei mesi però non riguarda gli Under 30 che possono direttamente aderire al programma GOL.

La procedura per iniziare il percorso che finalmente potrebbe riaprire le porte del lavoro è semplice: basta rivolgersi alla Maqer Job dove esperti aiuteranno a individuare il corso che si intende seguire e grazie ai quali si potrà comunicare lo specifico codice al Centro per l’impiego.

Questi i contatti della Maqer Job: Whatsapp 340 3791718; telefono 089 2863170; email formazione@maqerjob.it

E la ricerca di un lavoro non sarà più un incubo.