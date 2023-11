Presso i locali della Parrocchia della Chiesa di S. Paolo Apostolo è stata inaugurata la nuova strada di Via F.lli Magnone che collega il Rione Petrosino alla Tangenziale.

L’arteria stradale costituisce un importante infrastruttura che consentirà inoltre di decongestionare il flusso di traffico da e verso il centro, permettendo di creare un percorso alternativo per bypassare il passaggio a livello ferroviario che s’interpone per l’accesso a via Irno o alla rampa della Tangenziale.

Nella stessa mattinata è stato inoltre presentato il programma di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del quartiere. L’importante intervento di risanamento edilizio, partirà a breve ed è stato finanziato per un importo complessivo di euro 1,8 mln ed interesserà n. 25 fabbricati di E.R.P..

L’investimento in dettaglio prevede:

– 1,2 milioni di euro per la realizzazione dei lavori di riqialificazione delle facciate, risanamento degli elementi strutturali a vista e il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e dei balconi;

– 600 mila euro per la realizzazione dei blocchi ascensori esterni per il superamento delle barriere architettoniche.

“Cominciamo oggi, grazie al Presidente della Regione Campania, De Luca, un pezzo di un vasto programma di riqualificazione urbana del Rione Petrosino. Abbiamo recuperato – dichiara il Consigliere regionale, Nino Savastano -, fondi importanti per mettere in sicurezza e riqualificare il patrimonio edilizio degli alloggi ex IACP. Inoltre, con la strada di collegamento diretto con la tangenziale sarà migliorata la mobilità ed alleggerito il traffico verso il centro cittadino. Il quartiere sarà completamente integrato al tessuto urbano con significativi benefici in termini di sicurezza e vivibilità delle numerose famiglie residenti.”