Si conferma uno straordinario successo Salerno Dolcissima, l’iniziativa lanciata da Choco Italia in tour che fino a stasera allieterà salernitani e turisti sotto la magia delle Luci d’Artista. Il maltempo ieri non ha fermato curiosi e amanti del cioccoalato che hanno fatto sosta obbligatoria sul lungomare cittadino per conoscere la cioccolata in tutte le sue forme e i suoi gusti. Grande successo anche venerdì sera quando, proprio in occasione dell’inaugurazione della diciottesima edizione della kermesse natalizia, il maestro Mirko Della Vecchia ha presentato al grande pubblico due speciali praline: Trotula e De Lux, dedicate rispettivamente alla prima donna medico, icona della Scuola Medica Salernitana e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Spazio anche alla solidarietà con l’Ail: sul lungomare infatti è possibile acquistare un barattolo di Spalmabile Artigianale Nocciola di Giffoni Igp e sostenere i progetti per i pazienti oncoematologici! Ampio spazio per i più piccoli anche oggi: dalle ore 11 e alle ore 19, infatti è in programma un doppio appuntamento con l’artista Carlos, tra giocoleria, trampoli e sputafuoco. Non mancherà la Fabbrica del Cioccolato anche oggi, in chiusura di questo importante appuntamento del tour di Choco Italia. «Questo evento è importante per rilanciare il settore dell’artigianato, sempre più raro e difficile da trovare e Salerno ospita sette regioni, oltre cento tipi di cioccolato e tocca con mano la qualità e la bontà dei prodotti con il cioccolato artigianale, sempre più ricercato soprattutto in questo periodo di festività natalizie», ha dichiarato Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi che con Cna Salerno firma un altro successo nel capoluogo di provincia, con un evento raffinato, amato e apprezzato da tutti.