Soddisfatto e raggiante mister Pippo Inzaghi che festeggia la prima vittoria in campionato della sua Salernitana: “Speravo arrivasse questa giornata, quello che vedevo negli allenamenti mi lasciava ben sperare. Questi tre punti sono una bella iniezione di fiducia, per l’ambiente che ho rivisto oggi in una bella atmosfera. Già a Sassuolo avevo intravisto cose positive. Una grande vittoria contro una squadra arrivata seconda e che fa la Champions. Possiamo e dobbiamo migliorare. La classifica non si fa bella ma ci fa capire che possiamo giocarcela con tutti. Si è rivista la lotta, l’attaccamento alla maglia. Avevamo perso un po’ di fiducia, invece possiamo fare grandi cose. Lavorato bene in settimana. Candreva lo vorrei vedere sempre cosi, era giù di morale. L’ho visto bene in settimana, giocando cosi è da Nazionale. Domani gli ho dato il giorno libero, lo meritano. Anche io ho bisogno di un giorno di riposo della mia famiglia, la mia compagna. Contento per il presidente, il direttore e questi splendidi tifosi. Anche lo staff medico ha recuperato Cabral in tempi record. Tutti meritano giornate cosi. Sapevo avevano nelle corde grandi qualità Kastanos e Candreva quando giocano insieme. Nella punizione del gol di Antonio avevo chiesto di passarla a Bradaric, menomale non mi hanno ascoltato…”