L’ironia sui social ha fatto la differenza. Al Comune di Salerno si passa da un Brigante al brigantaggio. Non c’è che dire, il rimpasto della Giunta ha fatto precipitare sotto zero le quotazioni della maggioranza. Ora che hanno tolto alcune deleghe a Ferrara, Loffredo dovrà destreggiarsi tra rotatorie, porta Ovest, sedie e tavolini dei ristoranti. C’è poi chi grida all’incompatbilità per i rapporti di lavoro che Loffredo ha con un locale proprio a Salerno. Insomma il classico caso di controllore che controlla se stesso. Cammarota, ad esempio e la sua commissione trasparenza non disturba il manovratore? t*