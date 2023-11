Oggi, 25 novembre, lo sport come portatore di sani principi e valori, si raccoglie intorno alla giornata contro la violenza sulle donne. In occasione della data simbolica, che ancora oggi continua a far rumore per i continui casi drammatici e deplorevoli Salernitana – Lazio si carica sulle spalle le grida delle 106 donne uccise nel 2023, tra cui Giulia Cecchettin.

Sul manto verde del campo di gioco è andato in scena un Flash Mob per dire basta e lanciare un segnale. Inoltre oggi, alle ore 11, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Salernitana ha partecipato all’inaugurazione di un’installazione realizzata dall’artista Francesca Materazzo.

L’opera, intitolata “IO NON HO PAURA”, ha visto la partecipazione non solo del club granata, ma anche del Corecom Campania, della Fondazione Carisal e del Comune di Salerno. L’installazione, lunga circa 30 metri, sarà posta sul Lungomare Marconi e sarà visibile al pubblico fino alle ore 20.