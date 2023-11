di Enzo Sica

Un ospite d’eccezione per consegnargli un premio che certamente meritava. Il comune di Montoro, attraverso la sua Amministrazione, nella serata in cui ha promosso un convegno sul tema del calcio soprattutto dilettantistico ed al quale hanno partecipato le società sportive del territorio nonché la squadra femminile, la VIs Mediterranea che guida la classifica di serie C, ha pensato bene di premiare anche un uomo di sport, dall’illustre passato, come Angelo Mariano Fabiani, attuale direttore sportivo della Lazio ma con un grande passato anche alla Salernitana fino a qualche anno fa. E l’occasione per tale riconoscimento non poteva non essere rappresentata dalla gara che oggi, sabato, si svolgerà all’Arechi di Salerno tra i granata di Inzaghi e proprio la Lazio di Sarri per la tredicesima giornata del campionato di serie A alle ore 15.

L’invito è stato raccolto volentieri da Fabiani che ha raggiunto Montoro prima di raggiungere la Lazio in ritiro in provincia di Salerno prima della partita contro i granata.

Molti i presenti nell’aula consiliare del Comune con il gradito ospite che è stato introdotto dalle belle parole dell’avvocato Raffaele Guariniello, assessore allo sport del Comune di Montoro che ha elogiato i meriti di Fabiani nel mondo del calcio prima che prendesse la parola il Direttore laziale. Fabiani si è soffermato soprattutto sulla passione che si dovrebbe avere per il calcio a prescindere dal professionismo. ha detto soffermandosi, tra l’altro, sul fatto che dopo aver lasciato la Salernitana ha accettato l’incarico del presidente laziale Lotito di interessarsi sia della squadra femminile che della Primavera biancazzurra. Attualmente il suo è un ruolo di direttore generale e ricopre tutte e tre gli incarichi (tra cui anche diesse della prima squadra).

Ha ricordato, poi, il direttore di essere sempre presente alle partite della squadra femminile e della Primavera negli anni in cui il presidente Lotito gli ha affidato questi difficili incarichi e di puntare molto sulla impiantistica sportiva, un settore sul quale dovrebbero essere sempre presenti gli amministratori invitando anche i presenti del Comune avellinese ad investire molto sulle strutture sportive che rappresentano una occasione per contrastare possibili devianze minorili.

L’Amministrazione comunale, poi, ha conferito l’attestato come uomo di sport ad Angelo Fabiani nell’ambito del convegno tra presente e futuro.

L’assessore Guariniello prendendo la parola dopo aver premiato l’illustre ospite lo ha voluto ringraziare per le belle parole che ha avuto verso l’amministrazione Comunale per le priorità che dovrà avere nelle scelte da fare per l’impiantistica sportiva che dovrà rappresentare l’obiettivo primario anche di altre amministrazioni comunali che devono creare più impianti sportivi che significa crescita sana per le nuove generazioni.

La città di Montoro vanta diverse squadre nel settore dilettantistico oltre alla squadra femminile in testa alla classifica di terza serie e recentemente ha dato vita anche ad una squadra di basket anch’essa impegnata ad occupare in questo sano sport giovani del vasto territorio.