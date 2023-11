Shopping, food, intrattenimento online. Talvolta non serve spendere tanto per togliersi qualche sfizio, per fare un regalo, per una gustosa pausa pranzo, per un po’ di divertimento online. Questo anche nella nostra Salerno, città che ha dimostrato di saper dare ospitalità a centinaia di migliaia di turisti l’anno (anche il 2023 è stato un anno molto positivo) e di essere particolarmente accogliente con i visitatori. In questa scheda proviamo ad elencare diverse cose che si possono fare con la modica cifra di 5 euro.

Cosa fare online con 5 euro

Partiamo dal web. Tra le cose da fare a Salerno con 5 euro non si possono non elencare una serie di servizi online che valutiamo quotidianamente in qualsiasi luogo ci trovassimo. Si passa dalla visione di film e serie tv in streaming agli ebook ad audiolibri, dall’ascolto di musica e podcast fino ai servizi di freelance all’acquisto di varie app e software.

In continuo sviluppo è poi l’ambito del gioco online con moderne piattaforme di gaming.

In questo ambiente le piattaforme di cloud gaming mettono a disposizione, con una sottoscrizione mensile, un catalogo di videogiochi senza l’acquisto di supporto fisico, come ad esempio anche i casinò online che tra i vari servizi offerti, si possono trovare delle sale virtuali che consentono di giocare, con un deposito minimo di soli 5 euro, le varie decine di brand impegnate in questo comparto.

Cosa comprare con 5 euro

Poi passiamo agli acquisti di beni materiali, con idee regalo per lui, per lei e per i bambini. Le vie dello shopping più modaiole di Salerno sono corso Vittorio Emanuele e via dei Mercanti, con Piazza Flavio Gioia. Ma non si può non parlare di via Duomo, giungendo fino a via Romualdo II.

Si possono trovare numerose proposte di acquisto per le più diverse esigenze, dai negozi di abbigliamento dei brand più noti alle librerie, dai piccoli negozi di prodotti tipici locali (e botteghe storiche) ai centri commerciali.

Ad una donna sarebbe carino regalare degli scrunchies eleganti o accessori come un organizer per borsa e piccoli utili astucci, un bel biglietto realizzato a mano oppure una card con un messaggio personale poiché è sempre ben apprezzata. In generale il budget di 5 euro consente di valutare diverse soluzioni tra i vari prodotti di cartoleria.

Possono essere molto graditi anche cioccolatini o dolcetti in una piccola scatola, una candela profumata, una piantina, semi di fiori. E ancora: un simpatico portachiavi, ovviamente in linea con i gusti e gli interessi di chi deve ricevere il regalo, un ciondolo, un bracciale.

Si possono prendere in considerazione anche vari prodotti di bellezza, ad esempio una maschera per il viso, bagnoschiuma, crema per le mani; mentre nel campo dell’abbigliamento l’opzione più graziosa è probabilmente quella dei calzini fantasiosi.

Per chi ama la lettura vale la pena pensare seriamente all’acquisto di un piccolo libro di poesie, aforismi o racconti brevi.

Cosa mangiare con 5 euro

Infine, il cibo. Come tutte le città turistiche, anche Salerno ha visto un forte sviluppo dello street food, con l’offerta di tutte le specialità della Campania. 5 euro possono essere più che sufficienti per un’ottima colazione e uno spuntino.

Per la colazione si può fare colazione con caffè è cornetto, ma la straordinaria alternativa è la sfogliatella (riccia o frolla), tipica della città di Napoli ma apprezzatissima in tutta la regione.

Bastano pochi euro per le celebri “pizza a portafoglio” o “a libretto”, che nacque nel capoluogo della regione nel 18esimo secolo, da mangiare senza piatto e posate piegata in quattro parti, e la “pizza fritta”, caratterizzata da due principali varianti (la “montanara” con pomodoro, mozzarella, basilico e parmigiano, e il “calzone”, un ripieno di ricotta, salame e pepe”.

Per quanto riguarda i fritti sono economicissimi anche la tradizionale frittatina di pasta, i crocché di patate e “palle di riso” (altrove arancino o arancina), qui farcita in molteplici modi: soprattutto ragù, ma anche besciamella, piselli, prosciutto o zafferano. Per i dolci, oltre alla sfogliatella, vanno menzionati i deliziosi babà, la pastiera e la caprese.