La Polizia di Stato, anche quest’anno, con la Campagna permanente contro la Violenza di Genere Questo non è amore rinnova il suo impegno per l’eliminazione della violenza sulle donne per diffondere, attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza. Ieri mattina, in vista della Giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre, presso il Liceo Statale Alfano I^, organizzato dalla Questura di Salerno e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico ambito territoriale di Salerno, si è tenuto un incontro-dibattito con gli alunni. L’iniziativa, ha avuto con lo scopo di poter realizzare una giornata di riflessione e di sensibilizzazione sul tema, attraverso uno scambio costruttivo di idee tra gli studenti e gli operatori della Polizia di Stato esperti della materia e ha visto la partecipazione in qualità di relatori, oltre al Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, del Dirigente della Divisione Anticrimine Giuseppina Sessa, del Medico Principale della Polizia di Stato Mattia Nunzio Buonomo, del Sost. Comm. Roberta Manzo responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e dell’Ispettore Alessandra Gatti della Sezione Minori e Vittime Vulnerabili della Questura. L’incontro, moderato dalla Prof.ssa Gilda Ricci, è iniziato con i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico Elisabetta Barone, del Prefetto di Salerno Francesco Esposito, del Questore di Salerno Giancarlo Conticchio e del delegato del Provveditore Avv. Serena Alfano e ha visto, poi, protagonisti gli alunni che hanno voluto contribuire al messaggio di sensibilizzazione con esibizioni musicali e artistiche. L’evento è stato trasmesso in diretta You Tube sul canale della Liceo, favorendo la partecipazione di oltre 180 Studenti degli Istituti Scolastici dell’intera Provincia. All’iniziativa hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con il Presidente Provinciale Cav. Uff. Gianpietro Morrone, il Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco e i rappresentanti delle Associazioni Antiviolenza e dei Centri di Ascolto e di Accoglienza attivi sul territorio: Centro “Leucosia” – Differenza Donna Salerno, Associazione “Spazio Donna Linea Rosa” di Salerno, Centro di accoglienza “La Crisalide” di Salerno. Sul posto è stato allestito un punto informativo, curato da personale della Polizia di Stato, per la distribuzione dell’opuscolo “Questo non è amore” realizzato Direzione Centrale Anticrimine per la campagna permanente 2023. In vista della giornata di sensibiulizzazione del 25 novembre, Analoghe iniziative sono state organizzate, nei Comuni di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, sedi di Commissariati di Pubblica Sicurezza, con la partecipazione del personale della Polizia di Stato che si occupa della materia.