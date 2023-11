di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana si affida all’ammazza-romane per tornare a vincere. Quasi certamente, un po’ per scelta tecnica un po’ per necessità visti gli infortuni di Cabral, Tchaouna e Dia, tornerà titolare contro la Lazio Antonio Candreva (nella foto di Gambardella). Dopo lo sfolgorante avvio di stagione, condito da tre gol, uno in Coppa Italia contro la Ternana e due, magnifici, a Roma contro i giallorossi di Mourinho all’esordio in campionato, ed un assist per Dia nell1-1 con l’Udinese, il numero 87 granata ha rallentato bruscamente finendo addirittura in panchina nell’ultimo match giocato a Reggio Emila contro il Sassuolo. La flessione del capitano granata è dovuta in parte alla crisi tecnica in cui è incappata la Salernitana ma anche a causa di alcuni interventi prodigiosi dei portieri avversari che gli hanno negato ripetutamente la gioia del gol. Domani, contro una delle squadre più importanti del suo percorso professionale, il centrocampista romano spera di tornare decisivo per sè stesso ma soprattutto per risolevare le sorti della Salernitana.

LA LAZIO E CANDREVA Per Antonio Candreva la Lazio è probabilmente stata la tappa più importante della sua prestigiosa carriera. Il centrocampista infatti ha giocato 151 partite e segnato 41 gol con la maglia biancoceleste in serie A tra il 2012 e il 2016. Dopo aver lasciato Roma ed aver indossato le casacche, altrettanto prestigiose, di Inter e Sampdoria, Candreva è approdato a Salerno. Con la maglia granata, tra l’altro, ha realizzato l’unica rete in 17 sfide giocate finora contro la Lazio nel massimo campionato, nel match del 30 ottobre 2022 che sancì la strepitosa vittoria per 3-1 della Salernitana allo stadio Olimpico di Roma. Inoltre Antonio Candreva è ad un passo da un altro importantissimo primato. L’ex biancoceleste infatti ha fornito finora 80 assist in serie A e con un altro passaggio vincente supererebbe Marek Hamsik (anch’egli fermo a quota 80), diventando in solitaria il 2° miglior assistman in massima serie da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Per Candreva l’obiettivo è quello di agganciare in testa a questa speciale classifica un’altra leggenda romana, ma dell’altra sponda del Tevere, quella giallorossa, ovvero Francesco Totti, fermatosi a quota 92.

GRANATA IN RITIRO Intanto da ieri il gruppo è in ritiro a Paestum dove resterà fino a domani pomeriggio quando alle 15 sfiderà all’Arechi la Lazio. Sempre più ridotte le speranze di vedere in campo Boulaye Dia. Si profila dunque un tridente formato da Candreva, Kastanos ed Ikwuemesi. Ad ogni modo mister Inzaghi, questo pomeriggio alle ore 17.30, dopo la rifinitura al Mary Rosy, terrà la conferenza stampa della vigilia e potrà sciogliere le riserve comunicando anche la lista dei convocati.