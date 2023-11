di Jacopo Tafuri

Raffaele Cicalese è il proprietario de “Il Gambero Rosso” negozio di surgelati e congelati in via Paolo De Granita.

Nel 2010 decide di avviare la piccola attività imprenditoriale dopo svariate esperienze lavorative nel settore food e manager, ci dice: “sentivo il desiderio di essere padrone di me stesso”.

Nel suo illustrarci cosa lo ha spinto ad aprire il negozio, come e quando ha maturato determinate decisioni imprenditoriali, ci dice che la giusta dose di fortuna, di passione e di sacrificio, dopo tredici anni, hanno fatto si che nonostante i tanti problemi sia ancora a gestire il suo punto vendita, nonché svariate altre aziende a livello di gestione del personale, nel settore ricettivo e nell’edilizia.

Il COVID, le varie crisi internazionali, l’aumento delle materie prime e dei carburanti se e quanto hanno interessato la sua attività?

Il COVID è stato uno shock. A livello umano è cambiato il modo di rapportarsi con i nostri clienti: dopo la fase iniziale siamo andati a rafforzare i già rigidi protocolli di igiene e pulizia che quotidianamente attuiamo nel punto vendita.Da imprenditore, nonostante i tanti sacrifici economici, forte della pluriattività che gestisco a livello familiare, posso dire di non aver accusato la crisi né tantomeno ho aumentato i prezzi con ricadute economiche negative per i clienti del negozio: sempre il massimo della qualità al miglior prezzo possibile.Proprio puntando sulla qualità al giusto prezzo, siamo presenti sul mercato da oltre tredici anni.

Proprio in questi giorni mi sono regalato un restyling al punto vendita: banchi frigo all’avanguardia e più performanti, al fine di garantirci il massimo risparmio energetico.

Prodotti di marca e prodotti sfusi, quali sono i più richiesti, esiste effettivamente una diversa qualità o è solo una idea dei consumatori?

La differenze tra prodotti di marca e prodotti sfusi è solo leggenda. Oggi la Grande Distribuzione Organizzata si rifornisce da stabilimenti che fungono da “etichettatrici”: il bastoncino di merluzzo che il consumatore trova nel prodotto di marca lo si ritrova sfuso alla metà del prezzo.

Io e la mia famiglia, dopo oltre un decennio, abbiamo creato un rapporto di fiducia con i nostri clienti i quali, ascoltando i nostri consigli, raffrontano i due diversi prodotti rendendosi conto di quanto affermo. In questa mia avventura mi ha, da sempre, seguito ed aiutato mia madre, persona dolce e paziente da cui tanto ho imparato ed ancora ho da imparare. L’acquisto presso di noi, punto vendita specializzato, nasce e viene portato avanti grazie alla qualità dei prodotti e per la fiducia che si instaura, noi stessi consumiamo i prodotti che vendiamo.

Secondo la sua esperienza esistono false convinzioni sul prodotto surgelato?

Oggi il prodotto surgelato è molto versatile. Più adatto ad uno stile di vita contemporaneo, dove le persone non hanno più tempo e modo per una spesa quotidiana. Le false convinzioni sulla qualità del surgelato non esistono tra i nostri clienti che, con un fitto passaparola, ci consentono di accrescere il nostro bacino di clienti e consumatori. Mi permetta un esempio: le verdure surgelate sono più fresche delle verdure fresche ed hanno un prezzo calmierato.

Perché?

Perché con la surgelazione vengono prodotte, raccolte e confezionate solo nella loro stagione di produzione.

Vende solo pesce o surgelati in genere, come per esempio frutti di bosco, prodotti dolciari ecc.?

Siamo specializzati in surgelati in genere! Si parte dai prodotti per la prima colazione, passando per le verdure, i dolci, i gelati, pesce in filetti e tranci, crostacei, molluschi e gli immancabili gamberi su cui possiamo vantare una particolare specializzazione, nonché prodotti orientali, sushi, e la rosticceria pronto forno dei migliori produttori italiani, ed ancora baccalà sotto sale e fresco; non mancano prodotti “da scaffale” quali pasta delle migliori marche e prodotti locali e specialità di Cetara come colatura di alici e filetti di tonno.

Ha avuto modo di notare se le aziende produttrici, in seguito alla decisione del Giappone di rilasciare in mare l’acqua utilizzata per raffreddare i reattori della centrale nucleare di Fukushima, hanno deciso di approvviggionarsi in una diversa zona di pesca?

Acqua radioattiva…..dietro tale decisione ci sono state valutazioni di esperti!

Posso solo garantire che su quattrocento prodotti che abbiamo in magazzino solo tre provengono da quelle zone di pesca in alto mare.

Da noi i nostri clienti posso fare sempre acquisti con tranquillità.