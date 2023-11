Non sono limitati al rimpasto in giunta i problemi per il sindaco Vincenzo Napoli. Al Comune di Salerno, infatti, è stato revocato il finanziamento per i lavori di ristrutturazione e adeguamento della struttura di via Trotula De Ruggiero in Micronido presentato dal Comune di Salerno con approvazione del quadro economico per un importo di € 207.435,20. Nel mese di giugno del 2022 si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione tra il legale rappresentante del Comune di Salerno ed il Ros e nel mese di luglio la Regione Campania ha erogato al Comune di Salerno l’anticipazione del 10% dell’importo ammesso a finanziamento pari a € 20.743,52, a valere sull’impegno assunto. Nei mesi scorsi però il Comune di Salerno ha comunicato che non ha dato seguito alle fasi previste dal cronoprogramma a causa di problematiche emerse in fase di istruttoria della procedura di gara, in particolare collegate all’aumento dei prezzi che non hanno consentito l’approvazione di un quadro economico coerente con il progetto presentato ed ha richiesto una modifica del cronoprogramma con data successiva al 31/12/2023 ma la realizzazione dell’intervento deve prevedere necessariamente la conclusione fisica e procedurale in un tempo congruo rispetto alla tempistica di chiusura del Po Fesr Campania 2014/2020, ovvero il 31/12/2023 e pertanto la richiesta di modifica del cronoprogramma non è stata accolta. In virtù di questa condizione, l’amministrazione Napoli ha dovuto rinunciare ai finanziamenti e la Regione Campania ha disposto il recupero delle somme erogate a titolo di primo acconto del 10% del finanziamento de quo, pari ad € 20.743,52 da versare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del decreto in questione. Dunque, il micronido non sarà realizzato o almeno non ora e men che meno con i soldi di Palazzo Santa Lucia. La struttura avrebbe dovuto accogliere fino a 23 bambini e si poneva all’avanguardia nell’accoglienza dei bambini puntando particolarmente sul contatto con la natura. Per ora è tutto rinviato a data da destinarsi, in attesa di tempi migliori e acque meno agitate.