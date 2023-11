di Erika Noschese

Nasce il nuovo plesso scolastico di Giovi Casa Polla. Ieri mattina, c’è stata la cerimonia di inaugurazione dopo i lavori di adeguamento svolti dall’amministrazione comunale. L’istituto ospiterà la scuola dell’infanzia, una sezione della scuola materna comunale e una sezione primavera per i bimbi dai 24a ai 36 mesi. «Una struttura davvero gradevole, ben organizzata, realizzata con sobrietà e gusto, che sarà un punto di riferimento molto importante per le famiglie dei rioni collinari della città e che si aggiunge alla fitta rete di strutture comunali per la prima infanzia», ha fatto sapere attraverso i social il sindaco. Soddisfatta la preside Cristina Sorgente che annuncia delle importanti novità come i laboratori per bambini il sabato mattina: «la zona collinare ha pochi punti di riferimento e avere una scuola dedicata all’infanzia significa inziare a costruire centri di aggregazione che sono importanti – ha detto la dirigente scolastica – Prevediamo attività il sabato mattina con la scuola aperta al territorio e dunque alle associazioni, nel senso che deve essere un centro di aggregazione per le famiglie». «E’ un segno di presenza ma soprattutto un nuovo punto di erogazione per le scuole materne comunali, una sezione primavera che rappresenta la novità in quanto non era presente per i bambini dai 24 a 36 mesi per andare incontro alle esigenze delle famiglie». A Piegolelle, intanto, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione e la scuola sarà destinata alla primaria e le medie, permettendo così agli studenti delle elementari di svolgere la lezione di educazione fisica in una palestra idonea mentre sono in programma lavori di ristrutturazione anche ad Ogliara. A seguire gli interventi e i vari incontri con i genitori anche l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella che ha fatto il punto sui vari interventi in programma sui rioni collinari a partire da una maggiore pulizia del territorio «con azioni continue e presenza istituzionale con segnali importanti verso le famiglie», ha detto Natella annunciando nuovi interventi di manutenzione sul territorio