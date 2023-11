“Iniziamo piantando un albero presso il Fondo Nappo, mettendo le radici su temi cruciali come legalità, ambiente, cittadinanza attiva e riaccendendo i riflettori sull’importanza di questo bene per la nostra città. A Scafati siamo il punto di riferimento dell’associazione culturale di Alessandro di Battista & Co”. A Scafati si inaugura la Piazza Schierarsi, il punto di riferimento locale dell’associazione presieduta da Luca di Giuseppe e Alessandro Di Battista. Schierarsi è un’associazione culturale e nasce con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività. In occasione della sua presentazione ufficiale, la Piazza Schierarsi Scafati aderisce all’iniziativa “Alberi per il futuro”. Sabato 25 novembre 2023 alle ore 9,30 i soci della #PiazzaSchierarsi di Scafati pianteranno il primo di molti alberi presso il Fondo “Nicola Nappo” di via Nuova San Marzano, n. 394. Ricordiamo che “Alberi per il futuro” è un’iniziativa che nasce nel 2015 tra l’Emilia-Romagna e la Lombardia, sostenuta da Gianroberto Casaleggio. Questa iniziativa rappresenta un momento di aggregazione e sensibilizzazione ambientale, sottolineando il valore della cittadinanza attiva. Ed è da qui che la #PiazzaSchierarsi di Scafati muove il suo primo passo, coinvolgendo attivamente la comunità con questo gesto simbolico, mirando al contempo, a creare un senso di responsabilità collettiva nei confronti degli alberi e dell’ambiente. Simbolico è anche il luogo scelto per questa iniziativa. “Il Fondo Nappo di Scafati, un bene pubblico strappato alla criminalità organizzata, è un’oasi di legalità di cui la nostra città ha bisogno. Ma nonostante i proclami, questa realtà rischia di essere abbandonata a sé stessa, di non ricevere il supporto che dovrebbe avere e, addirittura, di perdere importanti finanziamenti del PNRR connessi al suo sviluppo” spiegano i soci della #PiazzaSchierarsi Scafati “Ecco perché, sabato 25 novembre 2023, pianteremo proprio in questo luogo un “albero per il futuro” per far sì che l’attenzione sul Fondo Nappo di Scafati, sulla legalità e su temi come ambiente e cittadinanza attiva, resti sempre alta. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’Associazione Schierarsi. E noi, ci siamo”. Infine, l’invito a iscriversi all’associazione Schierarsi: “A partire dalla prossima settimana la #PiazzaScafati di Schierarsi inizia la sua campagna di adesioni. Chi vuole iscriversi e partecipare può scriverci all’email scafati@associazioneschierarsi.it o contattarci attraverso i nostri canali Social (Facebook, Instagram o TikTok). Insieme, prendiamo posizione con coraggio su temi nazionali e globali, presentiamo proposte in ambito locale. Iscriviti all’Associazione Schierarsi ed entra in una comunità di cittadinanza attiva” conclusono i soci della #PiazzaScafati di Schierarsi. I SOCI PROMOTORI DELLA #PIAZZASCAFATI Vincenzo Iuliano Filomena Gilardi Antonio Perrino Luigi Gilardi Valeria Cozzolino Alfonso Iovane CONTATTI Piazza Scafati – #Schierarsi sito web: https://www.associazioneschierarsi.it/ Iscriviti al nostro Canale Telegram Piazza Scafati – #Schierarsi —> https://t.me/schierarsipiazzascafati Scrivici all’indirizzo e-mail —-> scafati@associazioneschierarsi.it