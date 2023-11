Sarà inaugurata domani, venerdì 24 novembre, l’edizione 2023 di Luci d’Artista. Fino al 21 gennaio – come scrive, sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – tutta la città sarà illuminata da opere d’arte luminosa installate nelle piazze, nelle strade, nei parchi, per un’atmosfera magica che coinvolgerà i cittadini e centinaia di migliaia di visitatori che in questo periodo arriveranno a Salerno.

Si parte alle ore 17.30 in Villa Comunale dove si darà il via ufficiale all’evento con l’accensione in contemporanea di tutte le installazioni luminose.

A seguire ci si sposterà in direzione di Piazza Flavio Gioia (ore 18.15 circa) e in Piazza Caduti Civili di Brescia (ore 19.00 circa).

La manifestazione è organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania