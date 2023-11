Dopo l’inchiesta sulle fotocopie in nero al Tribunale di Napoli e nell’ufficio del Giudice di Pace di Barra (Napoli), ieri sera a Striscia la notizia (Canale 5) Luca Abete scopre che anche nella Cittadella giudiziaria di Nocera Inferiore non tutti emettono gli scontrini fiscali. L’inviato documenta l’assenza di ricevute nel bar del Tribunale penale, nella cartoleria e nell’agenzia di pratiche legali interne alla struttura. Qui l’inviato del tg satirico scopre che perfino i pagamenti per le pratiche telematiche non risultano tracciabili. E alla domanda su come effettuare il pagamento online, l’impiegata risponde: «Mi carichi pure la Postepay». Una volta che Abete esce allo scoperto e raggiunge la dipendente per chiederle spiegazioni, questa nega tutto. A completare il quadro, il fatto che tutto avvenga a pochi metri dalla Guardia di Finanza.