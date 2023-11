Palazzo di Città illuminato di rosso per ricordare tutte le vittime di femminicidio e sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza tutta ad impegnarsi contro ogni forma di violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti delle donne. Come Amministrazione comunale, da sempre, portiamo avanti iniziative utili a contrastare questo drammatico fenomeno. Oggi, infatti, a Palazzo di Città si sono tenute due significative manifestazioni, una in ricordo di Anna Borsa, uccisa nel marzo 2022 e l’altra “All’immenso coraggio delle Donne – Storie di violenza e di ribellione”, in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.

Le istituzioni, insieme alla scuola, alle famiglie, alle associazioni, devono educare i nostri giovani alla cultura del rispetto e del dialogo.

Queste le parole del sindaco di Salerno Enzo Napoli