di Marco De Martino

SALERNO – Più no che sì per Boulaye Dia (nella foto di Gambardella). L’attaccante senegalese quasi certamente sarà costretto a saltare la gara di sabato prossimo contro la Lazio a causa del problema alla caviglia che non gli ha permesso di prendere parte alle gare di qualificazione ai Mondiali giocate dal Senegal e che l’ha costretto a rientrare in anticipo a Salerno. Ieri mattina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno accertato che il guaio fisico non è grave ma che quasi sicuramente non consentirà l’impiego dell’attaccante contro la Lazio. Lo staff medico, attraverso le terapie, proverà a rimetterlo in sesto entro le prossime 48 ore ma le speranze sono ridotte al lumicino anche perchè il rischio di aggravare il problema, nel caso di un recupero troppo affrettato, è alto. Un problema enorme per Pippo Inzaghi, costretto a rinunciare anche a Dia, dopo i forfait di Ochoa ma soprattutto degli altri due attaccanti Cabral e Tchaouna.

SCELTE OBBLIGATE IN ATTACCO Senza Cabral, Tchaouna e Dia, potenzialmente tutti e tre titolari, contro la Lazio Inzaghi già alle prese con l’anemia del reparto offensivo, dovrà fare di necessità virtù, rispolverando una vecchia soluzione tattica già impiegata al suo esordio a Salerno: schierare due rifinitori alle spalle di una sola punta di ruolo. Candreva e Kastanos, dopo essere scivolati in panchina nell’ultima giornata, ritroveranno una maglia da titolare completando il pacchetto offensivo anti-Lazio assieme al nigeriano Ikwuemesi. Le uniche alternative alle loro spalle saranno rappresentate da Martegani, Simy e Botheim, visto che Stewart tornerà solo oggi dalla Giamaica..

INZAGHI TORNA AL 4-3-2-1 Dopo aver giocato rispettivamente con le under 21 di Italia e Polonia, ieri hanno fatto il loro rientro a Salerno anche Pirola e Legowski. In giornata rientreranno dall’estero il giamaicano Stewart, e Memo Ochoa, rimasto al fianco del Messico nella drammatica ma felice notte che ha visto concretizzarsi la rimonta della Tricolor ai danni dell’onduras nella Nations League Concacaf. Gruppo al completo, o quasi per Inzaghi che inizierà a testare il possibile undici anti-Lazio. Detto del reparto offensivo, in difesa, davanti a Costil che rimpiazzerà l’infortunato Ochoa, Fazio dovrebbe stringere i denti con Gyomber e Pirola che si contenderanno la seconda maglia disponibile. Daniliuc, favorito su Bradaric, a destra e Mazzocchi a sinistra completeranno il reparto. A centrocampo si viaggia invece verso la riconferma del trio formato da Bohinen, Coulibaly e Maggiore sceso in campo nell’ultimo turno di campionato prima della sosta, a Reggio Emila contro il Sassuolo.