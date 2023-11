Come stabilito dal GOS, infatti, il Settore Ospiti sarà aperto ma con alcune limitazioni per i tifosi biancocelesti e con la capienza del settore della Curva Nord ridotto a 500 ospiti, con obbligo di Fidelity Card Lazio.

Di seguito, il comunicato ufficiale della determinazione N56 del 15/11.

“Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S., esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S Lazio“. Inoltre, nella stessa circolare, viene stabilito un “impiego di un numero adeguato di steward“, più il “rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore“.