di Marco Visconti

Gambero Rosso, il noto gruppo editoriale nell’ambito enogastronomico in Italia, riconferma come eccellenza la pasticceria “Pepe mastro dolciere” nel campo dell’alta pasticceria e in quello del food and drink. La nota pasticceria si aggiudica “3 torte”, ciò significa il valore massimo per la categoria dolciaria, e inoltre ha riconfermato il punteggio 90, il massimo è 100. Nel testo di Gambero Rosso dal titolo “Pasticceri e pasticcerie 2024 ” in cui è presente la famiglia Pepe, ci sono due voci “pasticceri” e “pasticceria”, alla prima riporta quanto segue: “Dopo la prematura scomparsa di Alfonso Pepe, la famiglia (il figlio Francesco e i fratelli Giuseppe e Prisco, con l’aiuto della sorella Anna) continua a portarne avanti l’opera, onorando la memoria di chi ha avuto il merito di imprimere un’inconfondibile impronte all’arte dolciaria del Sud, a partire dai lievitati”. Alla voce “pasticceria”, precisa il testo, “un lavoro di qualità quello portato avanti dai pasticceri Prisco e Giuseppe Pepe, capace di valorizzare con estro e tecnica i migliori ingredienti, con predilezione per le eccellenze locali. A dare il benvenuto nell’elegante locale un trionfo di dolci, classici e moderni. Tra le monoporzioni da provare la Ciok-Arancio, base croccante di cioccolato all’arancio e riso soffiato con cremoso al cioccolato fondente, composta di arance dei Monti Lattari, cake e mousse al cioccolato fondente. Squisita pure la torta Marquise, perfetto connubio di cake al cioccolato 70%, crema alla vaniglia e glassa al cacao. Ottimi i classici partenopei e imperdibili i grandi lievitati”. Si concentra inoltre sull’ aperitivo, “che include pizzette, calzoncini, rustici e prodotti locali”. Poi dedica alcune parole al gluten free, un’altra importante realtà della pasticceria “Pepe”. Quest’ultima ottiene un importante riconoscimento anche nel testo, edito da Gambero Rosso, intitolato “Bar d’Italia 2024” ottenendo “tre tazze di caffè”, valutazione massima per il servizio, spiega il testo: “Curato, spazioso e accogliente. Il locale della famiglia Pepe viaggia sempre su alti livelli. Soddisfazioni fin dal mattino, grazie alle prelibatezze maison realizzate con maestria e i migliori ingredienti. Oltre agli squisiti cornetti (dal multicereali all’integrale) con lievito madre e in golose farciture, sono da provare le leggerissime graffe (anche con impasto al cioccolato) o il confortevole pane e marmellata (artigianale). Ottimi espressi, cappuccini e succhi di frutta di stagione per accompagnare. Ricchissima la scelta di paste, monoporzioni, torte e dolci di ogni tipo. Si può godere pure di un curato aperitivo con calici di vino, cocktail, salumi e formaggi, pizze fritte e ghiotti sandwich (come salmone, stracciata al limone e valeriana)”.