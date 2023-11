di Erika Noschese

«Non toglieteci anche il diritto alla salute»: è l’ennesimo grido di allarme che arriva dai residenti di Ogliara che da venerdì dovranno dire addio al dottor Della Mura, uno dei due medici di base del rione. La decisione dell’Asl di affidare ai pazienti medici d’ufficio in attesa del decreto infatti ha fatto storcere il naso a tutti i cittadini del quartiere e ora chiedono all’Azienda sanitaria locale di concedere una proroga al dottore, almeno fino al mese di febbraio quando, si spera, possa arrivare il sostituto. «Non possiamo spostarci, non abbiamo mezzi e non abbiamo intenzione di dipendere da terze persone per recarci dal medico, magari anche solo per una ricetta – hanno detto le persone anziane – Non intendiamo fermarci rispetto a questo episodio che mette a rischio, ancora una volta, il diritto alla salute». Da qui, dunque, la richiesta di una proroga: «la soluzione più semplice potrebbe essere proprio questa: concedere al dottor Della Mura la possibilità di lavorare ancora due mesi, così l’Asl avrebbe la possibilità di trovare una soluzione in questo lasso di tempo e noi di continuare a curarci in attesa di un sostituto». Su questa ipotesi, l’Asl avrebbe già espresso parere favorevole ma da Ogliara i cittadini non si arrendono e vogliono portare avanti la loro battaglia: «siamo quasi al 24 novembre, non abbiamo soluzioni definitive ma solo ipotesi su cui si potrebbe lavorare, senza però alcuna tutela per noi utenti – hanno aggiunto – Non è accettabile e non sono accettabili le soluzioni che ci sono state proposte». Intanto, pare che anche su questa battaglia, che dovrebbe essere comune, i cittadini si sono spaccati e una parte di loro prova a risolvere il problema con l’aiuto della politica. Nei prossimi giorni infatti dovrebbe esserci un incontro con il sindaco Napoli, su richiesta dell’assessore Massimiliano Natella che avrebbe già incontrato, con la consigliera Vittoria Consentino, alcuni cittadini per discutere della questione ma anche su questo fronte per il momento non ci sono novità. E allora non resta altro che attendere, almeno fino al 25 novembre quando il medico sarà già andato via per il suo pensionamento.