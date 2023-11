Ieri mattina, alle ore 11 presso la sede della Fondazione Carisal, a Salerno si è tenuta Conferenza stampa di presentazione dell’evento “Insieme Contro La Violenza Sulle Donne” promosso da Co.Re.Com Campania in collaborazione con Fondazione Carisal e Salernitana Calcio con il Patrocinio della Fondazione “Una nessuna centomila” di Roma. Dopo i saluti e l’introduzione del Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, sono intervenuti, Ermanno Guerra, Delegato alla cultura Comune di Salerno, Carola Barbato Presidente Co.Re.com.Campania, l’artista che ha realizzato gli allestimenti che caratterizzeranno l’iniziativa, Francesca Matarazzo Di Licosa e Maurizio Milan, Amministratore Delegato U.S. Salernitana 1919. Ha moderato i lavori, il Direttore della Fondazione, Francesco Paolo Innamorato. “La Fondazione Carisal sostiene e promuove lo sviluppo di progetti e iniziative capaci di generare utilità e crescita sociale, pertanto ha accolto con favore la proposta di collaborare e dare il nostro supporto alla realizzazione di un importante progetto di sensibilizzazione allo scopo di combattere la violenza di genere”, ha affermato il Presidente della Fondazione Carisal. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato l’evento che si svolgerà sabato 25 novembre 2023, nel giorno in cui si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in occasione della partita di campionato Salernitana-Lazio, prima della competizione quando il campo dell’Arechi si popolerà di donne veicolo umano di diffusione di un messaggio forte contro la violenza di genere. Donne delle professioni e non, delle associazioni, della cultura, della politica, dell’arte, delle scienze, del diritto a centro campo a formare la scritta umana: “Io non ho paura”. Nella stessa giornata, alle ore 11.00, verrà inoltre inaugurata un’istallazione con gonfiabili di trenta metri a Salerno, in via Lungomare Tafuri. L’intera iniziativa è stata promossa da Co.Re.com. Campania, che tra le funzioni proprie annovera campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, dalla Salernitana Calcio, società da sempre vicina ai temi sociali e da Fondazione Carisal, benemerita nelle attività filantropiche. Filo comune negli interventi nel corso della mattinata è stata la necessità e l’intenzione di porre in essere iniziative di sensibilizzazione per contribuire a porre un freno al drammatico fenomeno della violenza sulle donne ed in particolare modo, alla luce del recente femminicidio che ha sconvolto l’intera opinione pubblica. All’iniziativa ha preso parte anche l’Ad della Salernitana Maurizio Milan: «È una manifestazione che nasce da lontano, dai momenti meno tristi rispetto a quelli che stiamo vivendo, caratterizzati dall’ennesimo femminicidio. Una manifestazione che nasce dall’artista Francesca Matarazzo che con le sue parole vuole significare in maniera molto profonda questa data – ha detto l’Ad Milan – Con lo sport e attraverso lo sport pensiamo si debba alzare l’attenzione in un Paese che tanto ha fatto ma tanto ha ancora da fare. Come Club e come Salernitana ci siamo sentiti in dovere di alzare ancora di più l’attenzione». La manifestazione si svolgerà in due momenti: la mattina alle 11 sul lungomare Tafuri sarà installata una struttura lunga circa 30 metri mentre un’ora e mezza prima della partita 150 donne scenderanno in campo, con la tuta dei Ris di colore rosso a simboleggiare il sangue. Un momento che si dividerà in tre momenti: il dolore, con una musica di sottofondo; la consapevolezza e, infine, la ribellione con la rinascita. Una manifestazione resa possibile anche grazie all’aiuto della Curva sud Siberiano che fin da subito si è reso disponibile alla collaborazione con le associazioni coinvolte.