“Nella giornata di ieri il treno Frecciarossa 9519 partito da Torino e diretto a Salerno ha accumulato un ritardo di quasi due ore per un guasto sulla linea alta velocità. Su quel treno si trovava il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida diretto a Napoli Afragola per recarsi a Caivano per l’inaugurazione di un nuovo parco urbano. Trenitalia ha confermato che è stata disposta una fermata alla stazione di Ciampino per garantire a chiunque avesse voluto di scendere. Dunque non solo al Ministro e al suo staff. Nulla di più chiaro. Stamattina si leggono commenti contro Lollobrigida di squallidi sciacalli che aggrediscono un Ministro che in tutti i modi ha cercato di far fronte agli impegni istituzionali per confermare la sua presenza a Caivano dove con il Governo Meloni lo Stato è tornato a garantire sicurezza. Quella che con i governi Pd era un lusso per ricchi. Non è più tempo per sterili polemiche: gli avvoltoi se ne facciano una ragione”. È quanto dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.