di Erika Noschese

Sulla riapertura della Curva Nord è stata aggiudicata la gara ma, per il momento, da questo punto di vista non ci sono grosse novità. Lo ha annunciato nella giornata di ieri l’amministratore delegato della Us Salernitana 1919 Maurizio Milan, lasciando intendere che la società sta pensando ad un passo indietro, almeno per questo campionato, alla luce anche delle tante difficoltà che si stanno registrando. «Ho fatto degli incontri in queste ultime tre giornate perchè per noi è importante sentire il sentimento, il malcontento perchè si cresce anche da questo punto di vista, dei tifosi e a loro ho raccontato che è in corso un dialogo molto strutturato con la Regione, in maniera molto diretta anche attraverso i rappresentanti di Lega – ha dichiarato l’Ad Maurizio Milan – Ho raccontato che a breve saremo chiamati a firmare un protocollo d’intesa e sui temi della curva Nord abbiamo aggiudicato la gara e siamo in attesa di alcuni dettagli con il Comune ma siamo anche consci che il 30 giugno lo stadio verrà chiuso per essere totalmente rifatto e passeranno diciotto mesi. Ho raccontato la verità, quella paga sempre». Milan ha dichiarato di non averci ripensato sulla curva Nord ma, ha aggiunto, «ha senso farlo se i tempi sono veloci altrimenti ci rendiamo conto che con un milione e mezzo di fondi pubblici bisogna essere molto attenti nel spenderli». Dunque, si tratta di un intervento che avrebbe bisogno di una accelerata importante, prevedendo magari un primo risultato importante già nel mese di dicembre. L’amministratore delegato della società ha inoltre annunciato di aver scritto una pec al Comune di Salerno per capire i tempi tecnici della consegna dei tornelli che sono l’elemento finale e poi si potrebbe usufruire della curva che, «l’ho sempre detto e ribadito, era uno spazio dedicato alle famiglie, alle scuole calcio e con un impatto sociale molto importante. Speriamo di poter portare a termine il progetto, la speranza c’è sempre». Intanto, proprio nella giornata di ieri si è tenuto il Cda di chiusura del bilancio e «devo dire che è stato un grande trascinatore di positività. È un imprenditore veramente eccezionale», ha aggiunto Milan riferendosi al presidente Danilo Iervolino. «Ha dato anche a noi una iniezione di fiducia e positività, c’è un ambiente un po’ grigio ma noi ci crediamo ancora tanto, siamo consapevoli di avere un’ottima squadra e saremo accanto a mister Inzaghi per supportarlo in queste settimane molto complicato». L’Ad ha confermato che lo stadio provvisorio sarà realizzato nell’area adiacente lo stadio Volpe, adeguandolo alle norme imposte dalla serie A. «La Regione Campania sta procedendo molto velocemente, anche dal punto di vista della burocrazia, a settimane avremo una convocazioe ufficiale da parte della Regione per un partenariato Regione, Comune, Club e serie A come garante dove capiremo anche il cronoprogramma, molto minuzioso e dettagliato ma vediamo una Regione Campania molto determinata da questo punto di vista e proseguiremo poi con la ristrutturazione dell’Arechi». Al momento, secondo quanto emerso ma non ancora ufficializzato, non dovrebbero esserci più difficoltà per il Volpe: il Comune avrebbe risolto il contenzioso con la ditta che occupava parte del terreno e il sito dovrebbe accogliere serenamente il campo provvisorio, come previsto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.