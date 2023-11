di Marco De Martino

SALERNO – Tutti con il fiato sospeso per Boulaye Dia (nella foto di Gambardella). L’attaccante senegalese ha anticipato il rientro a Salerno dopo il problema alla caviglia che non gli ha permesso di prendere parte alle gare di qualificazione ai Mondiali giocate dal Senegal. Nel tardo pomeriggio di ieri il bomber ha fatto capolino al Mary Rosy dove ha parlato con lo staff medico dell’infortunio capitatogli, programmando per questa mattina gli esami strumentali che accerteranno l’entità del danno ed i conseguenti tempi di recupero. La speranza è che si tratti solo di una botta, riassorbibile entro sabato pomeriggio, giorno della sfida tra la Salernitana e la Lazio. Perdere anche Dia, dopo Cabral e Tchaouna, aprirebbe una voragine nell’attacco granata difficilmente colmabile.

SOSTA CONTROPRODUCENTE Dall’abbondanza di scelte avuta a Reggio Emilia alla penuria post sosta: la situazione, in casa granata, è paradossale. La settimana di stop per le gare internazionali, anzichè consentire al gruppo di ricaricare le pile ed intensificare il lavoro agli ordini di Pippo Inzaghi, ha di fatto decimato la Salernitana che ha perso in questo breve lasso di tempo Ochoa, infortunatosi alla spalla con il Messico, Tchaouna, che si è procurato una lesione muscolare in allenamento, Dia, infortunatosi alla caviglia in Senegal, e Fazio, il quale ha riaccusato il problema alla caviglia già malconcia da qualche settimana. Di questi quattro elementi chi ha più chance di essere in campo sabato prossimo è proprio l’argentino, mentre l’esito degli esami di oggi svelerà se potrà esserlo anche Boulaye Dia.

LE OPZIONI IN ATTACCO Senza Cabral, Tchaouna e Dia, potenzialmente tutti e tre titolari, Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, rispolverando una vecchia soluzione tattica già impiegata al suo esordio a Salerno: schierare due rifinitori alle spalle di una sola punta di ruolo. Candreva e Kastanos, dopo essere scivolati in panchina nell’ultima giornata, ritroveranno una maglia da titolare completando il pacchetto offensivo anti-Lazio assieme al nigeriano Ikwuemesi. Le uniche alternative alle loro spalle saranno rappresentate da Martegani, Simy e Botheim, visto che Stewart tornerà tardi dalla Giamaica..

OGGI TORNANO PIROLA E LEGOWSKI Dopo aver giocato rispettivamente con le under 21 di Italia e Polonia, oggi faranno rientro a Salerno anche Pirola e Legowski. Sono ancora all’estero Stewart, sceso in campo ieri notte con la Giamaica, e Memo Ochoa, rimasto al fianco del Messico nonostante l’infortunio alla spalla che lo terrà lontano dai campi per almeno un paio di settimane.