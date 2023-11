Oltre 11.000 capi di abbigliamento con i marchi contraffatti di note case di moda sono stati sequestrati nel porto di Salerno in una operazione congiunta dell’Ufficio delle Dogane di Salerno e della Guardia di Finanza. L’intera partita, contenuta in 14 containers provenienti dall’Egitto e pronta per la distribuzione, era destinata a un’azienda del Napoletano. A seguito dell’analisi dei rischi congiunta sulla merce in arrivo nel locale scalo commerciale, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Salerno e i militari della Guardia di Finanza hanno selezionato la spedizione per una verifica. Sono stati rinvenuti 11.172 capi di abbigliamento riportanti immagini stampate e loghi risultati contraffatti. Il responsabile della società acquirente e il rappresentante legale della società importatrice sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria di Salerno per importazione e commercio di prodotti ritraenti marchi contraffatti.