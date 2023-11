Meglio chiarirlo subito: quando un giovane o più giovani fanno qualcosa è sempre un momento positivo. Se essi, poi, si riuniscono in assemblea o in un forum, tutto diviene migliore perché è lì che nasce il futuro, con un presente più che mai attuale. Onore, dunque, ai Forum dei Giovani ed onore anche a quello di Giungano per le tante iniziative concretizzate negli ultimi tempi.

Quelle ragazze e quei ragazzi, insieme, hanno superato le difficoltà di un centro dell’interno e sono riusciti ad organizzare numerosi eventi, alcuni di quali incentrati sulla legalità. Ed è proprio essa al centro del fatto: se si parla così tanto di legalità, la si dovrebbe applicare sempre e comunque. Proiettare un film, anche per scopi divulgativi o culturali, se non si pagano le dovute tasse è reato perché viene violato il diritto d’autore.

A Giungano era in corso una rassegna cinematografica e tante erano le proiezioni in programma, ma mancavano le autorizzazioni. Qualcuno, a detta degli interessati, ha denunciato la cosa e giustamente chi di dovere ha fatto sentire la propria voce. A questo punto, il Forum ha dovuto sospendere l’iniziativa per poi pubblicare un comunicato al vetriolo contro chi ha avuto l’ardire di denunziare. Non di denunziare un’iniziativa benefica, giusto sottolinearlo, ma un illecito.

Proiettando un film, il Forum di Giungano ha commesso un reato e sono loro stessi ad ammetterlo: «Siamo stati contattati dall’ufficio che gestisce le licenze per la proiezione di film che ci ha intimato di sospendere la proiezione perché qualche ignoto ha segnalato il primo film della nuova programmazione che abbiamo proiettato – le loro parole – sia chiaro che siamo stati sempre ben coscienti che i film proiettati andavano opportunamente licenziati, ma visto che i costi da sostenere erano e sono ingenti e che le nostre proiezioni di film venivano e vengono sempre fatte in maniera gratuita e nel solo interesse di far divertire i nostri bambini, abbiamo sempre sperato nella buona fede di chi segue e conosce le attività e i progetti che mettiamo in campo».

«Ci duole constatare che evidentemente per alcuni così non è ed il fatto che un gruppo di giovani, che nel tempo e con fatica ha acquisito credibilità, fiducia e stima, si adoperi alla clemente con il solo fine di creare qualcosa di bello per il territorio – concludono – e far vivere dei bei momenti alle famiglie e ai bambini che lo abitano, dà molto fastidio a qualcuno». Manco a dirlo, ai ragazzi giunganesi sono arrivati gli attestati di stima e di vicinanza da gran parte dei forum della zona. Lo sfogo, l’attacco, le parole presuntuose, sono sbagliate.

La colpa non è di chi ha denunciato, ma di ha commesso un reato. Gli alti costi per le spettanze non possono essere una giustificazione perché le attività commerciali che trasmettono opere audiovisive quei costi li affrontano. Quanto accaduto a Giungano, dunque, non può passare come l’ennesimo moto di un cattivo residente “infastidito”. A Giungano, per il cineforum, c’è stato un reato e deve essere visto come tale. Le leggi vanno rispettate e le tasse pagate. Sempre. Anche dal Forum dei Giovani.