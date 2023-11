Pagani/Sant’Egidio. Sono scesi in piazza ieri pomeriggio i cittadini di Orta Loreto, frazione annessa al Comune di Pagani dopo decenni di contenzioso con l’originario ente di Sant’Egidio del Monte Albino. Infatti l’amministrazione del sindaco paganese Lello De Prisco è tornata ad installare nel cuore della frazione un cartello di benvenuto nella città di Sant’Afonso, scatenando le ire del Comitato “Restiamo a Sant’Egidio”.”Noi non siamo di pagani” hanno voluto ribadire. Lunedì una ventina di manifestanti davanti alla chiesa di Sant’Antonio da Padova hanno espresso tutto il loro dissenso verso gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato e sulle iniziative del Comune di Pagani.. “Qui siamo cresciuti, abbiamo frequentato la scuola, abbiamo costruito le nostre relazioni, abbiamo scelto di vivere, ci siamo sposati e abbiamo messo su famiglia”. Dicono con fermezza i residenti perchè ancora una volta dipetono la questione non può essere risolta con dei semplici – seppur legittimi – passaggi amministrativi. C’è un tema enorme, del quale non si può non tenere conto, che ha a che fare con la storia, le radici, l’identità e la cultura di un popolo. Nei 900 mila metri quadri della Zona Contestata vivono circa 1300 persone che si sentono di Sant’Egidio e che a Sant’Egidio vogliono restare”. Non vogliono mollare e annunciano filo da torcere per quanto avvenuto dopo la sentenza del Consiglio di Stato.