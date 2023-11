L’U.S. Salernitana 1919 comunica che gli esami diagnostici effettuati in data odierna dal calciatore Loum Tchaouna presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno confermato la lesione muscolare al polpaccio. L’atleta ha già iniziato il protocollo fisioterapico. L’esterno offensivo classe 2003 si era fermato durante l’allenamento di qualche giorno fa a causa per un fastidio che non gli aveva permesso di ultimare la seduta al centro sportivo Mary Rosy.