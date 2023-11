Caro Direttore,

chiariamo subito, a scanso di equivoci, che i Popolari e Moderati dove sono lì restano saldamente, lì dove hanno incominciato, nel centrosinistra e forza alleata del Sindaco Napoli. Dunque non c’è, né è in vista, un cambio di schieramento. Rimane valida la scelta di campo fatta 2 anni fa, quando a Salerno i cattolici democratici decisero di tornare alla partecipazione diretta alla politica, nel tentativo di ridare presenza, forza e progettualità al pensiero popolare.

Può capitare al titolista di un giornale sbagliare e perdersi tra le tante sigle e loghi che affollano il “Centro” politico, verso cui, mai come ora, tentano di convergere un po’ tutti i leader locali e nazionali, Meloni compresa. Ed è quello che è capitato al titolista de Il Mattino, che ha scambiato i “Popolari e Moderati” con “Noi Moderati” di Lupi e Qugliariello, una forza politica schierata con la Destra dell’on. Meloni.

La nostra compagine ha una identità ben definita, ed è formata da donne e uomini che hanno una storia chiara che viene da lontano, con un vissuto che incarna appieno i valori e gli ideali del vivere democratico e i pricipi della coerenza. Come già affermato in altre occasioni, l’azione politica di “Centro”, che i Popolari e Moderati si prefiggono, è diretta a superare il populismo e il sovranismo, per ridare “dignità ad una politica senza pensiero”. Con l’obiettivo dichiarato della ricerca della ricomposizione politica dei cattolici democratici, coinvolgendo però anche quanti si riconoscono nell’area liberale e riformista, dal momento che si avverte la necessità di aggregazioni poltiche con precise identità pronte a battersi contro la deriva di destra.

Con questa mia, caro Direttore, desidero sgomberare il campo da ogni equivoco e chiarire che per niente “Aniello Salzano è passato dai Popolari e Moderati alla formazione di Lupi e Bicchielli, Noi Moderati”. Quindi nessuno “scoop” de Il Mattino. Stavolta è il caso di dire che il buon giorno non si vede da Il Mattino !

Aniello Salzano – Coordinatore Popolari e Moderati