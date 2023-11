Nasce anche a Eboli la libreria solidale. Un esperimento per salvare i libri e fare beneficenza. Libri non più usati che restano accatastati nelle cantine o sulle soffitte, volumi dimenticati che tornano nelle disponibilità di chi ha la passione per la lettura. Apre un luogo dove i libri tornano a nuova vita generando solidarietà e socialità, possibilità per creare importanti centri di aggregazione sociale e di promozione culturale. L’iniziativa è stata promossa e organizzata da Cosimo Altieri e l’associazione Rilanciamo Eboli attraverso la collaborazione di Liberato Manna e il gruppo La Casa della Vecchia Signora. “Il progetto partirà domani e ad oggi già decine di cittadini ci stanno contattando per donare i propri volumi o per prenderne qualcuno in prestito. Ringrazio il presidente dell’associazione La Casa Della Vecchia Signora, per il prezioso contributo-esordisce Cosimo Altieri”.

La libreria prenderà vita in via Vittorio Veneto 1 e sarà aperta al pubblico tutti i martedì e i venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, l’associazione ha garantito la catalogazione e la consegna dei volumi attraverso la presenza di volontari. I volumi si possono donare, scambiare o acquistare, il ricavato sarà utilizzato per finalità sociali o per il sostegno scolastico alle famiglie. Il servizio si basa sulla pratica del recupero dei libri ancora in buono stato che determinati soggetti non possono, per varie ragioni, continuare a possedere, con questa iniziativa sarà possibile donare, scambiare o acquistare i volumi di interesse. “Ringraziamo, tutti i cittadini che ad ogni nostra iniziativa rispondono PRESENTE.

La Cittá di Eboli è sempre al nostro fianco e questo ci riempie d’orgoglio. Questa tipologia di libreria è un altro modo efficiente per promuovere la lettura tra chi è alla ricerca di qualche volume magari fuori catalogo da tempo e tra chi non ha la possibilità economica di comprare tutti i libri che vorrebbe leggere; è, inoltre, una soluzione indolore per chi è costretto ad abbandonare i propri volumi – continua Altieri”.

Il servizio mira al miglioramento delle azioni a sostegno di chi vuole approfondire la conoscenza con la lettura, spesso però non supportato da promozioni e attività o scoraggiato dai costi, e a sostegno delle famiglie meno abbienti. “Siamo sicuri che questo progetto darà i risultati sperati: diffondere la cultura e fare beneficenza. Nel frattempo siamo già al lavoro per le prossime iniziative solidali da mettere in campo, soprattutto nel periodo natalizio – conclude Cosimo Altieri”.

Una splendida e lodevole iniziativa che, speriamo, sia presto imitata da tanti altri, perché tutti meritano di poter accedere a queste opportunità.

Giuseppe Sanfilippo