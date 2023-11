di Gianluca Cammarano

Siamo tornati a Fisciano, dai nostri amici del Birrificio Cifra (Adriana Erra Webster, Domenico Di Caro e Antonio Caputo) un pò di tempo dopo la loro apertura, per parlare della loro nuova iniziativa: i CifraXtalks! Una rassegna di appuntamenti dedicati alla birra, con tanti ospiti.

I nostri amici ci raccontano che dopo una pausa estiva hanno deciso di concretizzare la loro di idea di “salottino brassicolo”, ovvero uno spazio in cui conversare sulla birra con una birra, in maniera più “ludica” che tecnica. Un’ esposizione più leggera per una serie di appuntamenti adatti a tutti, in cui sentirsi a proprio agio a prescindere da quale sia il livello di conoscenza del mondo brassicolo: da chi ne ha già un’ottima cultura, al nerd appassionato che vuole approfondire, a chi è agli inizi e si avvicina per la prima volta. Delle occasioni per condividere, confrontarsi e divertirsi. A disposizione, abbiamo una chermes di esperti! Infatti, ad accompagnare Il birrificio Cifra in questa nuova avventura c’è l’associazione Unionbirrari, un’associazione di categoria che guarda al futuro dei Piccoli Produttori Indipendenti di Birra italiani, dando anche supporto e assistenza normativa e logi stica. In seno ad Unionbirrai nascono gli Unionbirrai Beer Taster, gruppo di degustatori e comunicatori esperti. Oltre la bravura dei rappresentati di Unionbirrai , troviamo come importanti ospiti anche altre famose realtà brassicole campane, come il Birrificio dell’Aspide, Mal Brewing, Skim Brewery e il Birrificio Incanto. Inoltre,le degustazioni saranno accompagnate da prodotti tipici del territorio preparati e messi a disposizione da La Residenza Rurale Incartata (che segue Cifra dal pane fatto con le loro trebbie ad altre bontà) e dall’ Azienda Agricola le Starze (possessore del Presidio Slow Food grazie ai suoi formaggi, salumi e ricerca sul territorio). I primi quattro talks si terranno nei mercoledì del: 22 Novembre, 29 Novembre, 6 Dicembre e 13 Dicembre. Ogni giornata ospiterà una tematica diversa, dunque vediamoli nello specifico: Il 22 novembre andremo alla scoperta delle regole dell’abbinamento perfetto (food pairing),insieme ad Alfonso Del Forno, giornalista enogastronomico e Unionbirrai Beer Taster. Proveremo 3 birre del birrificio Cifra, accompagnate ed abbinate ad alcuni prodotti tipici. Il 29 novembre andremo alla scoperta della tradizione brassicola belga, accompagnati da Fortunato Grippo in arte “Birrelier”, anche lui Unionbirrai Beer Taster. Degustazione Di 3 birre, accompagnata dal piatto aperitivo preparato per l’occasione. Il 6 Dicembre toccherà a Domenico Di Caro, padrone di casa, mastro birrario del birrificio Cifra e anche lui Unionbirrai Beer Taster, che ci accompagnerà in Inghilterra alla scoperta e delle sue tradizioni. Anche qui, assaggeremo 3 birre, abbinate ad un piatto di aperitivo. Il 13 Dicembre, ultimo appuntamento di questa trance di appuntamenti, ci troveremo di nuovo insieme ad Alfonso del Corso, con il quale degusteremo 3 birre con in abbinamento 3 dolci della tradizione natalizia!

Tenete d’occhio la pagina Instagram del Birrificio Cifra (cifra_birra_artigianale), non perdetevi nessuna novità! Siamo super entusiasti per questa fantastica iniziativa, e dunque non ci resta che invitarvi a partecipare a questi meravigliosi eventi, nati per mostrare come il mondo della birra sia un mondo fatto di collaborazione, condivisione, confronto, cultura e sostenibilità! Un mondo dove possono nascere amicizie e dove la passione si mescola al divertimento.

Tutto questo, è CifraXtalks. Ci vediamo lì…Cheers!