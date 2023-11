Caro prof Salzano, sarà pure un errore del titolista del Mattino (come era chiaro a tutti), ma dalle tantissime reazioni che ci sono state da chi ha letto in maniera superficiale l’articolo, vuol dire che nel ritrovato centro dei Popolari e Moderati, un dibattito è aperto. La fedeltà politica mal si concilia con l’attendismo politico difronte ai tanti problemi che affliggono la città. La presenza centrista nell’amministrazione Napoli doveva dare nuovo impulso alla coalizione, eliminare quelle sacche di immobilismo e sciatteria che incatenano la Giunta. Svolge meglio il ruolo di oppositore che di maggioranza, un controcanto non alimentato dall’assessore Falcone che rappresenta in Giunta i Popolari e Moderati. Un corpo estraneo che zavorra la sua azione politica. Seppur in maniera involontaria il Mattino ha aperto un bel confronto. C’è il rimpasto ma Lei non tocca palla. Come i socialisti.