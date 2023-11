Michele Capone

Lo sport è una delle prime attività che si sono risollevate. La Salernitana sta cecando di risalire dopo l’avventura nella serie A. Un solo anno, ma tanto basta per inserirla nella storia del calcio, non per la durata di permanenza nella massima serie, ma per aver contribuito a dare una svolta al calcio post bellico, con il” Vianema”: l’invenzione del libero che Gipo Viani aveva ripreso da Valese. Negli sport” minori” si registra la nascita dell’Indomita. La squadra salernitana di pallavolo fondata da Matteo Senatore e che arriverà fino all’ A/2. Anche il basket riprende dopo gli anni 30/40 di apprendistato. E la US Salernitana arriva in serie B ( una B vera questa, è infatti il secondo campionato nazionale).

Oggi, al PalaLongo di Capriglia, la Virtus Arechi scende in campo per la decima giornata del campionato di seri B nazionale ( terzo campionato nazionale).

La squadra del presidente Renzullo ha i colori sociali blu granata, un pizzico di granata che per motivi di contrasto con il colore degli avversari di solito sfoggia solo in trasferta. Dopo 62 anni, la squadra salernitana affronta una formazione livornese. Curiosamente all’epoca entrambe erano espressione delle relative società calcistiche cittadine, il calendario recitata US Salernitana-US Livorno.

Si giocò al Vestuti, all’aperto, su terra battuta, con i canestri di legno ed un pallone pesantissimo. Oggi si gioca in un bell’impianto, senza temere i rigori del tempo. Quella domenica i granata si vestirono di verde per dovere di ospitalità, e subirono la maggiore qualità della squadra avversaria. Il Livorno a metà partita ritenne di poter conseguire una facile vittoria, ma alla ripresa, la squadra salernitana “ spronata dallo sportivissimo pubblico, riescono a condurre attacchi su attacchi al canestro avversario” . Per farla breve, la partita si riaprì e “ per poco non è riuscito il gran colpo di fermare il quotato quintetto labronico”. La partita terminò con il punteggio di 63-64 per il Livorno.

Una partita che esaltò il pubblico. Questi i quintetti in campo US Salernitana: Bonifacio (4), Campione (17)Tramontano (20), Alessandro (8) De Filippis (2), Amore (7), Intennimeo (4), Di Giacomo, Sapere, Quaranta. US Livorno: Formiglio (10), Damiani (2), Becucci(10), Sartorelli (15) Vannucci (18), Garibaldi, Risoliti (7). Poteva vincere la US Salernitana? “

Secondo noi se i salernitani avessero tenuto maggiormente in difesa non sarebbero stati battuti” Il consiglio viene dal cronista che ha raccontato questa partita. Si firmava Giam ( Gigi Amaturo). Oggi la Virtus Arechi ha l’occasione per vendicare quella sconfitta.