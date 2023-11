di Mario Rinaldi

“Casa Serena”, a partire dal prossimo 1 gennaio 2024, avrà un nuovo proprietario. Si tratta della Atlante srls, con l’amministratrice unica Lucia Balzano, già operante nel settore socio-sanitario e ambulatorio: le ambulanze del 118 della Croce Bianca appartengono, infatti, a questa società.

Termina, così, il calvario di una delle case di riposo per anziani più frequentate sul territorio cavese, che nel settembre scorso era stata oggetto di una proroga, fino al prossimo 30 novembre, che attraverso una determina dirigenziale del dottore Romeo Nesi (dirigente del III Settore del Comune di Cava de’ Tirreni), aveva dato il via libera alla prosecuzione del Servizio di Ospitalità Anziani presso “Casa Serena”.

Lucia Balzano, la società da lei amministrata ha partecipato a un’asta pubblica, e si è aggiudicata la gestione di “Casa Serena”, che quindi avrà un nuovo proprietario. “Sì, con grande soddisfazione, dal prossimo 1 gennaio 2024 subentreremo alla Cooperativa che attualmente gestisce la casa di riposo per anziani. La nostra società ha offerto solide garanzie al Comune di Cava dè Tirreni, che se in precedenza non otteneva alcun utile, oggi, grazie a questa nostra acquisizione, farà entrare nelle proprie casse 8.360,00 euro mensili. Abbiamo compiuto un notevole sforzo economico, però crediamo in questo progetto di rilancio di una struttura che merita le dovute attenzioni”.

L’opposizione di governo del Comune ha posto la problematica legata ai livelli occupazionali, dicendo che non si può stare sereni a “Casa Serena”. Il riferimento è al rischio di eventuali licenziamenti dell’attuale personale in servizio. Può spiegarci come stanno le cose?

“Innanzitutto, tengo a precisare che la nostra è una società che non ha alcun legame politico. Operiamo nel settore socio-sanitario, solo ed esclusivamente, per il bene della collettività. Sul fronte occupazionale, annuncio che agli inizi di dicembre abbiamo indetto una riunione con il personale attualmente impiegato a “Casa Serena”. Nel corso dell’incontro valuteremo i profili che possono essere utilizzati al servizio della struttura in riferimento alle proprie competenze e professionalità.

Potevamo fare tabula rasa, azzerare tutto e impiegare il nostro personale. Ma abbiamo preferito mantenere parte dei livelli occupazionali attualmente attivi. Dei soggetti che operano oggi a “Casa Serena” contiamo di proseguire nel rapporto di lavoro con almeno il 60% di essi. Il resto del personale lo impiegheremo secondo esigenze specifiche attraverso selezioni che opererà la nostra società”.

“Casa Serena” quanti anziani ospita e quanti ne può ospitare? Quali sono i vostri obiettivi?

“Attualmente, “Casa Serena” ospita circa 40 anziani. Può ospitarne un massimo di 60. Ovviamente, il nostro obiettivo è quello di offrire il massimo della professionalità nei confronti degli ospiti, fornendo ampie garanzie in termini di assistenza alla persona e cura della persona”.

Quali sono gli interventi migliorativi che andrete a realizzare?

“Innanzitutto, vorremmo ripristinare la cappella interna alla struttura per consegnare un luogo agli anziani in cui pregare. Poi vorremmo bonificare il giardino esterno, attualmente in pessime condizioni, cercando di restituirlo come spazio da utilizzare soprattutto durante il periodo estivo, amplieremo l’area relax, vorremmo ripristinare uno spazio interno adibendolo a biblioteca dove gli anziani possono trascorrere del tempo a leggere un buon libro e poi organizzeremo serate a tema in appositi periodi dell’anno. Come novità, abbiamo in mente di mettere al servizio un pulmino per gli anziani e organizzare gite in luoghi culturali come forma di svago. Inoltre, sottoporremo l’intero edificio ad un intervento di ristrutturazione per migliorare la qualità dello stesso”. Idee chiare, quindi, per la nuova proprietà che punta a fornire un servizio di qualità per gli anziani che sceglieranno di trascorrere il loro tempo all’interno di “Casa Serena”.