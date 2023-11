. Durante la partita di questa notte tra Honduras e Messico, valevole per i play Oof della Nations League della Concacaf e terminata 2-0 per i padroni di casa, il portiere granata ha lasciato il campo al ventiduesimo della prima frazione dopo uno scontro di gioco, durante un’uscita, con un attaccante della squadra avversaria.

L’infortunio è capitato – come riporta il sito web salernotoday.it – al settimo minuto con il portiere della squadra di Inzaghi che con grande coraggio si è fiondato su un pallone che stava entrando in area di rigore: proprio in quest’occasione ha urtato violentemente con la spalla Anthony Ruben Lozano Colon (attaccante dell’Honduras) che non ha fermato la sua corsa anche dopo l’intervento di Ochoa.

Dopo alcuni minuti (al ventiduesimo) in cui il portiere dell’ippocampo ha provato a continuare la gara, l’estremo difensore della Salernitana è stato sostituito.

Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio con i media messicani che riportano molti dubbi sulla presenza di Ochoa nel prossimo impegno della Nazionale messicana in programma martedì.

Si parla di possibile lussazione alla spalla destra.