Altro cambio nell’organigramma della Salernitana. Domenico Di Lorenzo non ricoprirà più il ruolo di Dge, Delegato alla gestione dell’evento.colui il quale ha finora coordinato gli steward e la sicurezza durante le partite, operando per conto della società granata già prima dell’inizio della gestione Iervolino, sarà rimpiazzato – a quanto pare – dopo alcuni accadimenti durante e dopo il derby contro il Napoli che non hanno reso soddisfatto il club.