di Mario Rinaldi

Il Vice Presidente della Camera dei Deputati, On. Giorgio Mulè, in prosecuzione della Giornata Mondiale del diabete e in ricordo di Alessandro Farina, è stato ospite, ieri mattina, presso il Centro Polifunzionale “Nicolas e Ilaria – Giovani +” in via Erori di Nassiryia alla frazione Coperchia di Pellezzano. All’incontro dal titolo “Diabete un nuovo inizio – I traguardi da raggiungere con la Legge 15 settembre 2023, n. 130”, hanno partecipato anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano. Prima di recarsi al Centro Polifunzionale, l’on. Mulè ha visitato la scuola che frequentava Alessandro Farina, il tredicenne prematuramente venuto a mancare nel dicembre 2017 a causa della mancata diagnosi di una forma acuta e grave di chetoacitosi diabetica, “L’emozione di essere a Pellezzano – ha commentato Mulè – nella scuola che frequentava il piccolo Alessandro Farina, un bambino che non c’è più a causa di un diabete di tipo 1 non diagnosticato in tempo, la cui storia è uno dei motivi che mi ha spinto a promuovere e far approvare in Parlamento la legge che introduce lo screening pediatrico nazionali per il diabete di tipo 1 e la celiachia, è una di quelle esperienze che non si dimenticano”. “Oggi – ha aggiunto Mulè – all’Istituto Comprensivo di Pellezzano, insieme al sindaco del paese, Francesco Morra, alla dirigente scolastica, Grazia Di Ruocco, all’avvocato Federico Conte (legale della famiglia di Alessandro Farina) e alla dottoressa Enza Mozzillo, membro del tavolo tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità per la definizione del programma di screening, abbiamo ricordato Alessandro e spiegato ai ragazzi che sono intervenuti quanto sia importante, per la salute, fare prevenzione e come questa possa essere realizzata usando le strade messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”.

Una possibilità, che incontra anche la necessaria copertura finanziaria grazie a mirati interventi che il Parlamento ha messo a punto per favorire l’entrata in vigore della Legge, già a partire dall’inizio del 2024. “Sono particolarmente soddisfatto – ha evidenziato il Vicepresidente della Camera – che la legge sia stata votata all’unanimità, perché significa che le forze politiche, unite, hanno capito che si tratta di un’iniziativa che ci pone all’avanguardia a livello internazionale. La legge, inoltre, prevede importanti stanziamenti sull’informazione, perché la corretta prevenzione passa anche per gli stili di vita, ma molte volte manca la giusta cultura”. “La Legge approvata dal Parlamento italiano – ha specificato Mulè – prevede, per tutti coloro dai 0 ai 17 anni, di effettuare uno screening gratuito, ovvero un’analisi non invasiva, ma immediata, attraverso la quale si rilevano gli anticorpi per combattere l’eventuale insorgere del diabete di tipo 1 e la celiachia. Significa che la popolazione italiana, tra l’altro la prima al mondo, ha la possibilità di prevenire e gestire diversamente il diabete di tipo 1 e la celiachia, evitando le conseguenze anche tragiche, come nel caso di Alessandro, di una mancata diagnosi. Ora la legge c’è, tocca a noi cittadini usarla per fare in modo che quello che è successo ad Alessandro non ricapiti ad altri bambini”. Durante l’evento è stata offerta, a tutti i partecipanti, la possibilità misurare la glicemia. Ora la legge c’è, tocca a noi cittadini usarla per fare in modo che quello che è successo ad Alessandro non ricapiti ad altri bambini.