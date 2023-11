Enzo Sica

Il futuro della Salernitana? Un interrogativo di difficile soluzione, almeno oggi, con tutta la difficile situazione di classifica che si è creata, con la squadra ultima in classifica dopo dodici giornate di campionato e molto scetticismo da parte della tifoseria. E’ chiaro che quando si gioca in un grande campionato come la serie A da tre anni si vuole sempre migliorare. Poi quando le cose non vanno per il verso giusto, arrivano i mugugni e la rabbia. Ma i tifosi granata certamente si augurano che tutta la faccenda, ora molto oscura, possa concludersi con tanta luce e, naturalmente, in maniera positiva..

La speranza c’è in tutti, con i club in testa e, naturalmente, anche da parte del Centro di Coordinamento che qualche giorno fa aveva auspicato un incontro chiarificatore con il presidente Danilo Iervolino chiesto dal delegato ai rapporti con la società granata che è l’avvocato Carlo Balbiani.

Ed è a lui che chiediamo quali sono state le prime conclusioni dopo quella sua prima richiesta?



Poi questo ulteriore e proficuo incontro con l’Amministratore Delegato della società Maurizio Milan presso la sede all’interno dello stadio Arechi nella giornata di ieri?



Dunque ampie assicurazioni future di questo club che voi, ovviamente, auspicate?



Ed è in questa ottica che ha anche cambiato la guida tecnica un mese fa?



E sul nuovo stadio Arechi cosa è emerso?



Sentite le parole dell’avvocato Balbiani, positivo dunque questo incontro (in attesa di vedere de visu come ha detto lo stesso delegato del Centro il presidente Iervolino che non ha potuto partecipare a questo incontro in quanto bloccato da motivi di lavoro.

Erano presenti anche i delegati del club Mai Sola con Antonio Carmando e Amici della Salernitana ma anche altri club che non fanno parte del Centro di Coordinamento ci tengono ad avere contatti con la dirigenza. Ed è importante alla luce del fatto che tutti uniti si va sempre molto lontano Anche il Salerno club 2010 di cui è presidente il tifosissimo Salvatore Orilia dovrebbe incontrare i vertici del sodalizio granata come richiesto dagli stessi presso la sede del club stesso che si trova nei pressi dello storico stadio Vestuti in Piazza Casalbore.